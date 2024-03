L'UDC veut s'en prendre à l'argent de certains retraités

A l'avenir, les retraités à l'étranger recevront, eux aussi, une 13ᵉ rente AVS – malgré un coût de la vie souvent plus bas. Ce qui agace certains membres de l'UDC qui demandent que cela soit corrigé. Pour eux, la 13ᵉ rente doit être versée en tenant compte du pouvoir d'achat.

Maja Briner / ch media

Lors de la campagne de votation, certains politiciens bourgeois ont brillé par leur absence. La conseillère nationale UDC Diana Gutjahr s'est néanmoins exposée. Elle est récemment apparue dans l'émission Arena de la SRF, alors qu'il était question du financement.

Elle a notamment parlé du fait que trop d'argent partait à l'étranger et a réitéré la demande de l'UDC de réduire l'aide au développement. Elle a ensuite abordé un deuxième point délicat: les retraités à l'étranger. «Ils ont encore gagné en pouvoir d'achat grâce à la 13e rente AVS. Est-ce justifié?», a demandé la Thurgovienne.

L'UDC a déjà sorti la carte des étrangers lors de la campagne de votation. Le parti a argumenté que les retraités étrangers profitent déjà du franc fort et du coût de la vie plus bas. Après la défaite en votation, cette critique a refait surface.

«L'objectif de l'initiative pour une 13ᵉ rente AVS était de renforcer le pouvoir d'achat des retraités en Suisse – et non celui des retraités à l'étranger» La conseillère nationale Diana Gutjahr

Dans de nombreux autres pays, le coût de la vie est plus bas et une extension n'est donc pas nécessaire.

Les retraités à l'étranger ne subissent pas non plus l'augmentation des charges salariales ou la hausse de la TVA. «Nous devons prendre cela en compte», a déclaré Diana Gutjahr.

Moins d'AVS en fonction du pays

Une critique partagée par sa collègue de parti, Martina Bircher qui estime que même si «les retraités à l'étranger profitent de la 13ᵉ rente AVS, ils ne paient rien pour l'extension». Elle propose qu'au moins la 13ᵉ rente soit versée en tenant compte du pouvoir d'achat – une proposition que Diana Gutjahr soutient. Le montant serait ainsi adapté au coût de la vie: un retraité recevrait moins s'il vit en Espagne par exemple, et encore moins s'il passe sa retraite en Thaïlande.

Martina Bircher est consciente que cette idée ne serait pas forcément bien accueillie par les retraités à l'étranger. L'Argovienne est d'ailleurs elle-même coprésidente de l'Intergroupe parlementaire «Suisses de l'étranger». Son rôle est aussi de susciter la compréhension pour les défis qui se posent, comme elle le déclare. Et d'ajouter: si l'on se contente d'exiger sans rien donner, on finit par perdre le soutien de la population locale.

Diana Gutjahr va encore plus loin. Selon elle, il faut également s'intéresser de plus près aux primes d'assurance maladie et réductions de primes versées à l'étranger. La conseillère nationale UDC s'insurge contre le fait que les bénéficiaires de rentes domiciliés à l'étranger et couverts par une assurance-maladie suisse reçoivent également des réductions de primes en fonction de leur situation de revenu et du montant de leurs primes, mais ne doivent pas contribuer à l'augmentation des coûts de la santé via les impôts.

Ni Martina Bircher ni Diana Gutjahr ne contestent le fait qu'il y a aussi des retraités qui partent à l'étranger justement parce que leur rente est trop basse. «Il ne s'agit pas d'une réduction de la rente pour les retraités à l'étranger», souligne Diana Gutjahr, «mais de se demander si une extension est vraiment nécessaire».

De nombreux retraités à l'étranger – mais avec une pension plus faible

L'UDC fait volontiers référence au fait que la proportion de retraités à l'étranger augmente – et ce, de manière disproportionnée. Sur les quelque 2,5 millions de personnes qui perçoivent une rente de vieillesse, environ 780 000 vivent à l'étranger. Alors que le nombre total de bénéficiaires de l'AVS a été multiplié par plus d'une fois et demie depuis 2001, les rentes de vieillesse versées à des ressortissants étrangers à l'étranger ont plus que doublé, comme l'indique la Confédération dans sa statistique AVS 2022.

Toutefois, les retraités à l'étranger reçoivent en moyenne une rente nettement plus faible. Alors que la rente AVS moyenne en Suisse est de 1883 francs (femmes) et de 1862 francs (hommes), elle n'est que de 645 francs et de 630 francs pour les retraités à l'étranger, comme l'écrit le Bund. Cela s'explique notamment par le fait que beaucoup ont cotisé pendant moins longtemps.

Cela signifie qu'un tiers des rentes de vieillesse est versé à l'étranger, mais qu'il ne représente qu'environ 14% de la somme des rentes. Et cela signifie aussi que les retraités à l'étranger recevront à l'avenir une 13e rente AVS nettement plus basse que ceux en Suisse. Le potentiel d'économies est donc limité.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder