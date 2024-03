Un partisan de l'UDC lors d'une campagne politique en 2019. Image: KEYSTONE

Les «idiots» de l'UDC risquent de se venger

Certains politiciens de droite sont en colère contre les électeurs UDC qui ont contribué à faire passer la 13ᵉ rente AVS. Au lieu de les insulter, ils devraient essayer de les comprendre.

Patrik Müller / ch media

Après le net oui à la 13e rente AVS, les nerfs sont à vif dans le camp bourgeois. Qui les a trahis? Pas la gauche. Les socialistes et les Verts ne représentent en Suisse qu'environ 30% de l'électorat, ce qui signifie qu'une part non négligeable des sympathisants de droite a voté pour l'initiative des syndicats.

Les traîtres ont vite été identifiés. La plus grande partie des voix de droite en faveur du oui sont venues de l'UDC. La base du parti agrarien a donc contribué à faire passer l'une des plus grandes extensions sociales de l'histoire du pays.

Des «idiots»

Les réactions sont diverses dans les milieux bourgeois. Etonnamment, Economiesuisse a fait preuve d'humilité. Contrairement à certains faiseurs d'opinion libéraux, qui n'ont pas hésité à dénigrer les électeurs. La plupart le font à mots couverts, mais pas tous. Markus Somm, membre du PLR et journaliste au Nebelspalter, a affirmé que les électeurs de l'UDC étaient des «idiots».

«Ce sont des idiots, ce sont des idiots. Ils pensaient donner une gifle au gouvernement, mais ils s’en donnent une à eux-mêmes»

Ces propos ne vont pas à l'encontre de la liberté d'expression, le problème ne se situe pas là. Mais les insultes à l'encontre des électeurs n'ont jamais fonctionné. Elles n'ont affaibli ni l'AfD en Allemagne, ni le mouvement de Trump aux Etats-Unis. Et elles n'aideront pas non plus les électeurs de l'UDC à voter «juste» en juin pour les initiatives sur l'assurance maladie et en automne pour la réforme des retraites. Il serait préférable de tenter de comprendre ces électeurs. Sinon, les bourgeois seront bientôt à nouveau «trahis».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci