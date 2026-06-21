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Art Basel 2026 attire 90'000 visiteurs

Art Basel 2026 attire 90'000 visiteurs

La foire d'art Art Basel a fermé ses portes dimanche à Bâle après avoir accueilli 90'000 visiteurs venus de 103 pays.
21.06.2026, 22:1921.06.2026, 22:19
epa13041939 The artwork &#039;Critter with Curly Thumbs&#039; (1974) by US artist Alexander Calder on display at the international art show Art Basel 2026, in Basel, Switzerland, 16 June 2026. EPA/GEO ...
Réunissant 290 galeries de 43 pays, l'événement a enregistré de solides ventes dans tous les segments du marché et renforcé son rôle de rendez-vous incontournable de l'art international.Keystone

Le salon d'art Art Basel a clôturé son édition de cette année à Bâle avec 90'000 visiteurs. Cette foire, qui s'est achevée dimanche, a réuni 290 galeries venues de 43 pays.

Les galeries ont enregistré de fortes ventes dans tous les secteurs et toutes les gammes de prix, a annoncé dimanche Art Basel. L'édition a confirmé le rôle de Bâle comme rendez-vous annuel incontournable du marché international de l'art, selon le communiqué.

Le public est venu de 103 pays, avec une participation européenne particulièrement importante. Des collectionneurs et des professionnels venus d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique ont visité le salon. Des représentants de plus de 270 musées et fondations étaient aussi présents. (dal/ats)

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