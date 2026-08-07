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Un homme se noie dans le lac de Bienne

Das Radargeraet auf dem Boot &quot;Ariane&quot; der Seepolizei der Kantonspolizei Bern, waehrend einer Uebung bei der Bergung eines im See versenkten Autos, am Montag, 3. Juni 2024, in Twann am Bieler ...
image: Keystone

Un homme se noie dans le lac de Bienne

Un quinquagénaire s'est noyé dans le lac de Bienne ce jeudi. L'enquête est en cours.
07.08.2026, 16:3507.08.2026, 16:35

Un Suisse de 50 ans est décédé jeudi lors d'une baignade dans le lac de Bienne. Il a soudain disparu alors qu’il nageait à hauteur de la commune de Daucher-Alfermée (BE). Dès l’annonce de cette disparition, des opérations de recherches ont été engagées, entre autres avec un drone et un plongeur de la police de navigation.

Selon les premiers éléments de l'enquête, deux personnes sont entrées dans l’eau. Pour des raisons qu’il reste à déterminer, un des deux nageurs a ensuite disparu sous l’eau, ont communiqué vendredi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. (ats/tam)

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