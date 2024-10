Deux personnes ont été blessées à la gare de Berne-Wankdorf

Après le match de football entre les Young Boys de Berne et le FC Lucerne à Berne, des supporters de ce dernier s'en sont pris physiquement à deux collaborateurs de la police des transports des CFF et du service de sécurité de BLS. Les deux collaborateurs ont été blessés , indique dimanche la police cantonale bernoise.

