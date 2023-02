BE: Un homme a été blessé dans une altercation

Image: KEYSTONE

Un homme a été grièvement blessé samedi soir après une altercation qui s'est produite près de la gare à Bienne (BE). Il a été emmené vers 23h20 à l'hôpital par des tiers, dans un état critique.

Les clarifications médicales ont montré qu'il avait été blessé par un objet tranchant, a indiqué dimanche la police cantonale dans un communiqué. L'homme a reçu les soins d'urgence et se trouve actuellement dans un état stable.

Selon les éléments actuels, une altercation se serait produite entre celui-ci et deux autres hommes entre 22h15 et 23h15 à la rue Johann-Verresius, poursuit la police. L'altercation aurait débuté sur le passage piéton de cette rue, en face de la pharmacie, et aurait terminé à proximité, là où plusieurs blessures par un objet tranchant ont été infligées à la victime.

Les deux auteurs présumés ont ensuite pris la fuite en direction du rond-point de la rue de Morat/rue des Près. L'un d'eux, un jeune homme, portait un costard gris. Un appel à témoins a été lancé, en particulier à destination des occupants des voitures qui ont dû s'arrêter lors de l'altercation sur le passage piéton, ainsi que le conducteur du bus de ligne qui a vu courir devant lui l'un des auteurs présumés en fuite. (chl/ats)