Cette Romande a transformé à tout jamais le Palais fédéral

A l'occasion des 175 ans de la Constitution fédérale, le siège du Parlement suisse a changé de visage. Et voici pourquoi.

A 18h48, mardi, le Palais fédéral a dévoilé son nouveau visage. L'œuvre d'art «Tilo», qui ornera désormais le tympan de l'édifice, a été révélée au public, en présence des artistes Renée Levi et Marcel Schmid. Swisskeramik, la manufacture de Sarnen responsable de la production de «Tilo», était sur place afin de présenter le fruit de leur travail. Mais pourquoi avoir transformé le monument?

Des ouvriers transforment le Palais fédéral. Keystone

L'oeuvre a été révélée à l'occasion des 175 ans de la Constitution fédérale qui date de 1848. Elle est un hommage à la Neuchâteloise Tilo Frey (1923-2008), l'une des 12 premières femmes élues au Parlement fédéral, juste après l'introduction du droit de vote et d'éligibilité des femmes en 1971. Fait notable, elle est aussi la première afro-descendante à siéger dans la Berne fédérale.

Tilo Frey première afro-descendante à siéger à Berne. Elle était conseillère nationale du 29 novembre 1971 au 30 novembre 1975. Image: wikimédia

Membre du Parti radical (actuel PLR), Tilo Frey, née au Cameroun d'une mère camerounaise et d'un père suisse, a notamment défendu l'égalité salariale entre femmes et hommes, et une meilleure représentativité des femmes en politique.

Le résultat 👇 Image: Studio Renée Levi

Au départ ce n'est pas du tout cette nouvelle œuvre qui aurait dû s'afficher sur le frontispice du Palais fédéral. A l'origine, les plans pour la décoration du fronton envisageaient de représenter une allégorie des 22 cantons de l'époque, mais cette œuvre n'a finalement pas été réalisée, rappelle Arcinfo.

Le tympan est constitué de 246 plaques triangulaires en céramique qui dépeignent les 200 sièges du Conseil national et les 46 du Conseil des Etats, explique le quotidien neuchâtelois. Elles créent une mosaïque dans des teintes similaires à celles du bâtiment. Ces plaques interagissent avec la lumière naturelle et l'éclairage nocturne, reflétant ainsi la diversité du Parlement. L'objectif est de créer une impression de luminosité et de mouvement subtil, selon les explications des services parlementaires rapportés par nos confrère. (jah avec ats)