Berne en première ligne contre les îlots de chaleur

Le canton de Berne prend des mesures décisives pour contrer les îlots de chaleur urbains. Grâce à l'élaboration de cartes climatiques précises, les communes disposent désormais d'un outil essentiel pour s'adapter aux défis du changement climatique.

Des mesures doivent également être prises pour réduire la surchauffe dans les zones urbaines. Keystone

Le canton de Berne a élaboré des cartes climatiques pour fournir aux communes une base leur permettant de s'adapter au changement climatique. Ces documents indiquent la localisation actuelle et future des îlots de chaleur, des espaces de compensation climatique et des couloirs de ventilation.

Ces informations servent à mieux prendre en compte la problématique des fortes chaleurs en été dans l'aménagement du territoire. Elles contribuent donc à améliorer le confort de l'habitation, à préserver la valeur des bâtiments et à atténuer les dangers pour la santé, a récemment expliqué le canton de Berne.

Concrètement, il s'agit d'agencer les bâtiments de manière à bloquer le moins possible les couloirs de ventilation ainsi que de maintenir et développer des espaces non bâtis qui améliorent les conditions climatiques.

Pour les autorités cantonales, il est important de déterminer quels sont les endroits qu'il faut végétaliser. Grâce aux informations figurant sur les cartes climatiques, il est possible de lutter contre la hausse excessive des températures nocturnes. (dal/ats)