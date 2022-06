3 points pour comprendre la guerre entre Hells Angels et Bandidos à Genève

Deux hommes, tous deux membres des Bandidos, sortent du lot: l'un d'eux – qui serait déjà passé par la case prison – ainsi que le deuxième accusé principal, encourent respectivement 9 ans et demi et 8 ans de prison pour tentative de meurtre, entre autres.

Le ministère public bernois a requis mardi plusieurs peines de prison ferme lors du procès des Hells Angels et des Bandidos, qui s'étaient affrontées en 2019 à Belp. Une peine de 9 ans et demi est réclamée pour le principal accusé .

22 prévenus issus des deux clans font face à la justice pour avoir participé à cette guerre des gangs en mai 2019 à Belp (BE).

Hells Angels vs Bandidos: 9 ans de prison requis pour le principal accusé

