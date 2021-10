Deux enfants ont perdu la vie dans un grave incendie à Leuzigen (BE)

Le drame est survenu dans la petite commune de Leuzigen, dans le Seeland bernois.

Deux enfants sont décédés dans un incendie, survenu dimanche soir dans une maison à Leuzigen, dans le Seeland bernois. Le drame a nécessité un déploiement massif des secours.

Les causes de la catastrophe, qui ont fait deux morts et quatre blessés, ne sont pas encore connues.

Deux adultes et un enfant ont réussi à sortir de la maison en feu et à se réfugier sur un auvent où les pompiers ont pu les secourir au moyen d'une échelle. Un deuxième enfant a pu quitter la maison par ses propres moyens. Légèrement blessées, ces personnes ont été transportées en ambulance à l'hôpital.

Durant l'engagement, les pompiers ont pu localiser et extraire deux autres enfants de la maison. Mais malgré les premiers soins, ils ont succombé à leurs blessures. La police n'a pas fourni d'indications sur l'âge des victimes.

Une intervention massive

L'incendie a nécessité l'intervention de quelque 80 collaborateurs des sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à maîtriser le feu près plusieurs heures de lutte. Deux pompiers ont été emmenés à l'hôpital pour y subir un contrôle. Un piquet d'incendie a été mis en place.

Plusieurs ambulances, deux hélicoptères de la Rega et une cellule psychologique du canton de Berne ont été déployés, ont communiqué lundi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional. Des sapeurs-pompiers de Bienne ont également été dépêchés sur les lieux avec un grand ventilateur.

La maison a été fortement endommagée et n'est plus habitable. Les autorités de cette commune proche de la ville de Granges (SO) ont pu trouver une solution pour l'hébergement provisoire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, sous la direction du Ministère public et de la police. (ats/mbr)