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Plusieurs milliers de personnes manifestent pour l’asile à Berne

Personen verschiedener Organisationen an der Kundgebung zwischen uns keine Grenzen, am Samstag, 26. September 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Des représentants de différentes organisations lors de la manifestation «Entre nous, pas de frontières», samedi 26 septembre 2026 à Berne.Keystone

Plusieurs milliers de personnes manifestent pour l’asile à Berne

Les manifestants réclament notamment la liberté de circulation et les mêmes droits fondamentaux et politiques pour tous.
26.09.2026, 15:2626.09.2026, 15:26

Une manifestation de soutien en faveur de l'asile et des migrants a débuté samedi après-midi à Berne. Le rassemblement, autorisé, se déroule sous le slogan «Entre nous, pas de frontières».

Les manifestants doivent défiler à travers le centre-ville jusqu'à la Place fédérale, selon un journaliste de Keystone-ATS. L'appel à manifester a été lancé par «Solidarité sans frontières» en collaboration avec une centaine d'autres organisations de toute la Suisse. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus.

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Les revendications portent sur la liberté de circulation, les droits fondamentaux ainsi que la participation politique, indépendamment de l'origine et du statut de séjour. «La migration fait partie de notre société», d'après un communiqué de presse des organisateurs. (tib/ats)

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source: sda / anthony anex
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