Feldschlösschen lance son mégaprojet «Nova»

L’ensemble historique de Rheinfelden (AG) va avoir un imposant voisin: le premier coup de pioche marque le début de la construction du nouveau centre logistique de Feldschlösschen. Sa hauteur, surtout, a occupé pendant des années les urbanistes, les autorités et le monde politique.

Premier coup de pioche pour le méga-projet de Feldschlösschen. image: dennis kalt

Dennis Kalt / ch media

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Pour l’heure, peu de choses laissent encore deviner, sur cette parcelle du site de Feldschlösschen, ce qui doit y voir le jour ces prochaines années. Mercredi après-midi, les premières pelletées de terre ont été données. Avec ce premier coup de pioche officiel, le projet «Nova» est passé des plans au chantier. Précisément l’année où la brasserie de Rheinfelden fête ses 150 ans.

Derrière ce geste symbolique se cache l’un des principaux projets d’infrastructure du siège de l’entreprise. Feldschlösschen construit un entrepôt à hauts rayonnages d’environ 30 mètres de haut et modernise ainsi sa logistique. L’installation doit être largement automatisée afin de rendre plus efficaces les processus jusqu’à la livraison.

Feldschlösschen prépare son avenir



Le directeur général Thomas Amstutz a replacé ce premier coup de pioche dans un contexte plus large. Au cours de ses 150 ans d’histoire, Feldschlösschen n’a cessé d’évoluer et d’adopter de nouvelles technologies. «Notre château n’est pas un musée», a-t-il déclaré. Le site reste un lieu de travail.

Le cadre historique doit certes être préservé, mais l’entreprise doit aussi regarder vers l’avenir. Thomas Amstutz a eu recours à une image empruntée à la logistique: sur un camion, ce n’est pas un hasard si le pare-brise est beaucoup plus grand que le rétroviseur:

«Nous savons d’où nous venons, mais notre attention se porte sur la route qui est devant nous»

Le concept de façade prévoit une apparence industrielle clairement structurée. dr

C’est précisément ce qu’incarne «Nova». Avec cet investissement, Feldschlösschen entend créer les conditions nécessaires pour poursuivre à long terme le développement du site de Rheinfelden.

Trois ans avant le premier coup de pioche

Le chef de projet Tim Fischbacher a rappelé combien le chemin avait été long pour parvenir à cette étape. Tout a commencé en août 2022, avec pour mission de moderniser durablement la logistique. Ont suivi trois années de planification, de procédures d’autorisation et de coordination avec la Ville, les services de protection des monuments, Patrimoine suisse et d’autres organismes.

Voici l'aspect actuel du site. Image: Feldschlösschen

L’automatisation constitue un élément central du projet et Feldschlösschen travaille pour cela avec Swisslog. La conception du bâtiment doit permettre à cette imposante construction de s’intégrer à l’ensemble historique malgré ses dimensions.

Pour Anders Siboni, responsable de la chaîne d’approvisionnement clients, ce premier coup de pioche marque lui aussi une étape importante. Il a évoqué une «logistique moderne, plus robuste, automatisée et efficace». Mais l’entreprise doit encore traverser une phase intense avant la mise en service. Car les activités devront se poursuivre pendant les travaux. Cela exigera une planification rigoureuse, de la flexibilité et une étroite collaboration.

Les 30 mètres, principal point d’achoppement

Sur le plan politique, la construction de cet entrepôt à hauts rayonnages était loin d’être acquise. La présidente de la Ville, Claudia Rohrer, a rappelé que le plan de zones en vigueur ne prévoyait pas de bâtiment de 30 mètres de haut à cet endroit. Une modification partielle du plan de zones a donc été nécessaire.

Voici à quoi devrait ressembler le nouveau site logistique depuis l'autoroute en direction de Zurich. dr

Ce n’était ni la longueur ni la largeur qui posaient véritablement problème, a expliqué Claudia Rohrer. «La hauteur, les 30 mètres, voilà le problème.» L’enjeu principal était l’impact de la nouvelle construction sur la silhouette de la ville. Cette extension est nécessaire à l’exploitation de l’entreprise, mais elle ne doit pas porter atteinte aux bâtiments de la brasserie présentant une valeur architecturale.

L’assemblée communale des habitants a approuvé la modification à une large majorité en juin 2025. Les questions ont moins porté sur l’architecture que sur la circulation. Pour Claudia Rohrer, le projet constitue donc aussi un engagement en faveur du site: «Nous ne pouvons ni ne voulons imaginer Rheinfelden sans Feldschlösschen.»



Avec ce premier coup de pioche s’ouvre désormais la phase où les plans et les autorisations vont se transformer en béton, en acier et en installations techniques. (trad. hun)