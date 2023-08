Une jeune fille attaquée au couteau à la gare de Berne

Selon Rast, la femme va maintenant être interrogée par la police, qui n'a pour l'heure pas d'information sur le motif de l'attaque et sur d'éventuels liens entre l'agresseuse et la jeune fille. (jah/ats)

L'agression a eu lieu au milieu de la gare centrale de Berne, au point de rencontre. Celui-ci a été fermé après l'attaque, mais rouvert plus tard dans l'après-midi. L'agresseuse a été arrêtée et emmenée au poste de police.

La police a arrêté quatre Syriens en Suisse romande, dont deux dans des centres d'accueil pour requérants d'asile: on leur reproche de soutenir des groupes terroristes. Le phénomène djihadiste n'a pas disparu, prévient le Ministère public de la Confédération.

Jeudi dernier, l'Office fédéral de police et leurs homologues cantonaux ont perquisitionné sept maisons dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel et ont arrêté quatre Syriens. Deux d'entre eux habitent dans le canton de Vaud. Les deux autres se trouvaient dans des centres d'hébergement pour requérants d'asile dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel au moment de leur arrestation.