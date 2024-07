Un homme s'est noyé dans le lac de Bienne

Zurich est vexée de ne pas avoir été choisie pour l'Eurovision

La semaine dernière, la SSR a surpris de nombreux observateurs en annonçant que Bâle et Genève sont les finalistes pour l'organisation de l'Eurovision. On comprend la décision à Berne et à Bienne, qui avaient moins de chances. Mais à Zurich, ça grince sévèrement des dents.

«United by Music» (Unis par la musique), telle est la devise de l'Eurovision song contest. Mais parfois, le concours a tendance à provoquer la désunion. La SSR a annoncé que Bâle et Genève étaient les finalistes pour l'organisation de la compétition, éjectant au passage l'autre grand favori de la course: Zurich. Pour la plus grande ville de Suisse et sa région, qui ont l'habitude de se profiler comme des acteurs d'importance sur ce genre de projets, c'est la douche froide.