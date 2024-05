Les fans ont fêté la victoire de Nemo à Bienne

Il n'y a rien encore de concret pour une réception ou une fête dans la ville. Keystone

Bienne brille sous les feux de la victoire de Nemo à l'Eurovision 2024, célébrant une jeunesse créative et engagée.

Plus de «Suisse»

Les fans ont fêté la victoire du gagnant de l'Eurovision 2024 Nemo à Bienne (BE), d'où est originaire l'artiste. Un écran géant avait été installé dans la zone piétonne où la population a pu laisser éclater sa joie.

Cette victoire apporte «à Bienne, à la Suisse entière et à la jeunesse car elle donne l'image magnifique d'une jeunesse créative et totalement investie», a déclaré la conseillère municipale en charge de la culture, de la formation et du sport, Glenda Gonzales Bassi, dans une vidéo sur le site du «Matin».

La conseillère municipale a rappelé que Nemo a fait toutes ses classes dans différentes structures musicales comme l'Ecole de musique ou le Théâtre Orchestre de la ville.

«Bienne rayonne grâce à Nemo partout dans le monde» La conseillère municipale

Il n'y a rien encore de concret pour une réception ou une fête dans la ville. «Nous voudrions bien organiser quelque chose, mais cela dépend maintenant en grande partie de l'agenda de Nemo», a précisé la conseillère municipale à l'agence Keystone-ATS.

Les fans de Nemo à Bienne. Keystone

La ville suisse qui accueillera le Concours Eurovision de la chanson en 2025 n'a pas encore été déterminée. La balle est dans le camp de la SSR, a rappelé Gonzalez Bassi.

«Nous sommes prêts à dialoguer, mais rien n'a encore été discuté et ce n'est pas notre décision» Glenda Gonzales Bassi

«J'adorerais que le Concours Eurovision de la chanson 2025 ait lieu à Bienne», a déclaré Nemo lors d'une conférence de presse dans la nuit. «Mais le problème est qu'il faudrait au moins 10 000 chambres d'hôtel, et Bienne en a peut-être 500».

Si chaque ménage accueille quelqu'un, cela pourrait éventuellement suffire, a ajouté Nemo. Il faudrait trouver des solutions créatives. Sinon, la cérémonie d'ouverture pourrait peut-être tout simplement se dérouler à Bienne. (chl/ats)