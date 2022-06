Au moins six noyades en Suisse depuis jeudi, voici comment s'en protéger

Avec les fortes chaleurs, nombreux ont été les baigneurs. Mais pas sans accident. Six noyades sont à déplorés et des personnes sont toujours porté disparus. On vous explique en 5 points ce qu'il s'est passé depuis jeudi, et surtout comment se protéger.

Attention aux risques dans l'eau lors des fortes chaleur, six noyades sont à déplorer. Image: sda

Au moins six personnes ont perdu la vie depuis jeudi lors d'accidents de baignade dans des piscines et des cours d'eau suisses. Un baigneur est toujours porté disparu dans le Léman.

A Neuchâtel

La femme de 65 ans qui a été victime d'un accident vendredi dans le lac de Neuchâtel, à Chevroux (VD), a succombé à ses blessures, a annoncé dimanche la police vaudoise.

La Suissesse domiciliée dans le canton de Berne avait été sortie de l'eau par des baigneurs, vendredi en milieu d'après-midi. Elle était inanimée. Grièvement blessée, elle avait été conduite en ambulance au CHUV. Malgré les soins prodigués, elle est décédée dans cet établissement samedi dans la soirée.

Jusqu'au canton de Vaud

Un Valaisan âgé de 74 ans a aussi été piégé par les eaux vendredi, entre Villeneuve et Le Bouveret, dans le lac Léman. L'homme est descendu de son bateau pour nager et a subitement coulé. Malgré les recherches, son corps n'avait pas encore été retrouvé dimanche.

Et deux noyades au Tessin

Un Français de 78 ans a été repêché sans vie du lac de Lugano samedi après-midi près de Caslano (TI). Toujours au Tessin, un adolescent de 14 ans a perdu la vie vendredi dans la Maggia, près de Tegna. Il avait sauté dans la rivière et n'est pas remonté à la surface.

Un homme de 23 ans, porté disparu depuis jeudi soir dans le lac de Sarnen près de Sachseln (OW), a été retrouvé mort vendredi par des plongeurs de la police. Enfin, un homme de 46 ans est décédé vendredi soir dans la piscine de Dreilinden à Saint-Gall.

Des petits, comme des grands

Un autre accident de baignade s'est produit samedi à la piscine de Reinach (BL). Un garçon de sept ans a été découvert inconscient dans l'eau. Un maître-nageur a entrepris la réanimation de l'enfant avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital en ambulance. En Thurgovie, un jeune homme de 17 ans a dû être héliporté à l'hôpital après s'être blessé en plongeant la tête la première dans le lac de Nussbaumen.

A Berne, un homme âgé de 59 ans s'est noyé dans l'Aar samedi soir alors qu'il se baignait à la hauteur de la fosse aux ours en compagnie de trois femmes. Il est retrouvé soudainement en difficulté et a été retrouvé mort en aval. Un malaise est probablement à l'origine de l'accident.

Comment se protéger?

La police vaudoise rappelle dimanche que:

Il ne faut pas se baigner après avoir consommé de l'alcool ou des drogues, ni l'estomac plein ou en étant à jeun,

Il est déconseillé de sauter d'un coup dans l'eau après un bain de soleil prolongé,

A la plage, les enfants doivent être accompagnés,

Il vaut mieux éviter de nager seul sur de longues distances,

Les matelas pneumatiques ne doivent pas être utilisés en eau profonde.

(sda/myrt)