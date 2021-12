Un petit village schwyzois abritait un centre de production de hachisch

Quinze producteurs de cannabis et de hachisch arrêtés à Muotathal.

La police schwyzoise a arrêté et dénoncé à la justice 13 hommes et deux femmes pour avoir produit du chanvre THC et du hachisch à Muotathal (SZ), un village de 3500 habitants Elle a saisi 7500 plants et plusieurs dizaines de milliers de francs.

C'est là 👇

En décembre 2020, la police schwyzoise a découvert une plantation d'intérieur de chanvre dans un bâtiment industriel à Ried-Muotathal, indique-t-elle mercredi. Ses recherches ont permis d'en découvrir cinq autres dans le même bâtiment ainsi qu'une cuisine de fabrication de hachisch, écrit-elle mercredi.

Les plantations contenaient à la fois du chanvre CBD légal et du chanvre THC utilisé comme stupéfiant. Les 15 suspects sont de nationalités suisse, croate, kosovare et italienne. Ils appartenaient à deux groupes séparés, actifs depuis 2017.

Les suspects ont ajouté du THC synthétique à du chanvre légal pour produire du cannabis illégal et du hachisch. La valeur marchande de la drogue produite est estimée à plusieurs centaines de milliers de francs. (jah/ats)