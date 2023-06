Les tristes images de Swissminiatur ravagée par la grêle

Un très violent orage a ravagé le célèbre parc tessinois et les récoltes autour de Melide.

Plus de «Suisse»

Un violent orage accompagné de grêle a causé d'importants dégâts au musée miniature en plein air de Melide (TI), dans la nuit de mardi à mercredi. Les grêlons de la taille d'une balle de ping-pong ont également ruiné les récoltes des maraîchers.

Depuis mercredi matin, l'équipe du Swissminiatur s'est affairée à réparer les «graves dommages subis». Certains modèles du célèbre musée miniature n'avaient été inaugurés que cette année.

La gare de Sion. Image: Instagram

Malgré les dégâts, le musée en plein air reste ouvert au public, comme le précise le communiqué de presse. "On espère que les visiteurs feront preuve de compréhension", souligne la direction.

Le siège du CICR à Genève. Image: Instagram

Un orage aussi violent n'avait plus balayé la région depuis deux ans. Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), il faut également s'attendre à des orages au Tessin dans les jours à venir. La raison en est l'air humide et instable sur le versant sud des Alpes. Celui-ci pourrait provoquer des averses et des orages en deuxième partie de journée.

La Piazza Grande de Locarno. Image: Instagram

La collégiale de Saint-Ursanne. Image: Instagram

L'ONU à Genève. Image: Instagram

La grêle a également frappé de plein fouet les maraîchers du Sottoceneri. Entre 30 et 50% des récoltes de l'exploitation biologique Azienda Agricoli Bianchi près d'Arogno ont été détruites, a indiqué un collaborateur. L'exploitation biologique entretient entre autres des vignes et des cultures fruitières, mais aussi des oliviers, des herbes aromatiques et des plantes médicinales.