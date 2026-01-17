Vaud autorisé à abattre trois louveteaux de la meute de Jougne-Suchet

Le Canton de Vaud a reçu le feu vert de l’Office fédéral de l’environnement pour tirer jusqu’à trois jeunes loups de la meute transfrontalière de Jougne-Suchet, jugée responsable de nombreuses attaques sur le bétail.

La meute de Jougne-Suchet est aussi désormais dans le viseur des autorités vaudoises. Keystone

Le Canton de Vaud veut abattre trois jeunes loups de la meute de Jougne-Suchet. L'autorisation de tir, validée le 12 janvier par l'Office fédéral de l'environnement, court jusqu'à la fin du mois.

Cette meute transfrontalière, qui circule entre le Jura vaudois et la France, est responsable de «multiples attaques d'animaux de rente» entre 2024 et 2026, peut-on lire sur l'autorisation de régulation du Canton, relayée samedi par 24 heures.

La meute présente «un risque de prédations futures sur des animaux de rente, ce qui justifie une régulation partielle», poursuit le document.

A noter que si des tirs devaient être réalisés côté français, ils seraient comptabilisés dans ce quota de trois louveteaux.

La meute de Jougne-Suchet est l'une des quatre à naviguer dans le Jura vaudois. Elle est composée de minimum deux adultes et cinq louveteaux nés l'an dernier.

La régulation dite «proactive» court du 1er septembre au 31 janvier. Outre la régulation partielle de celle de Jougne-Suchet, le Canton de Vaud souhaite éliminer complètement celle du Mont-Tendre. Neuf loups ont été abattus dans cette région depuis septembre, mais le mâle reproducteur M351 reste introuvable. (dal/ats)