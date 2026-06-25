Le matériel est dûment préparé. Keystone

Les secouristes suisses prêts à partir pour le Venezuela

La Suisse déploie une importante mission de secours au Venezuela après le double séisme. Des spécialistes et des tonnes de matériel quitteront Zurich pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés des autorités locales.

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L'équipe de secours suisse va s'envoler tôt vendredi pour le Venezuela depuis l'aéroport de Zurich. Composée de 80 membres et de huit chiens de recherche, elle emporte avec elle 18 tonnes de matériel humanitaire.

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Un premier détachement de sept personnes est déjà parti jeudi vers 18h30 à bord d'un jet de la Rega pour préparer l'engagement de l'équipe. Le reste de l'équipe embarquera à 02h00 du matin en direction de la capitale vénézuélienne Caracas, où elle atterrira vers 10h00 locales (16h00 suisses).

La mission de la Chaîne suisse de sauvetage sera de rechercher, extraire et secourir les victimes du double séisme parmi les décombres. Les températures élevées constitueront un défi particulier, a souligné le chef de l'équipe Sebastian Eugster qui restera sur place dix jours.

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Après son arrivée au Venezuela, la Chaîne suisse de sauvetage entamera les préparatifs de sa mission en collaboration avec les autorités vénézuéliennes.

(ats/acu)