ciel clair24°
DE | FR
burger
Suisse
Catastrophe naturelle

Les secouristes suisses prêts à partir pour le Venezuela

epa13064668 Members of the Swiss Rescue squad prepare their equipment prior the departure at the Zurich Airport in Kloten, Switzerland, 25 June 2026. The Rescue Squad, with 80 members, eight search do ...
Le matériel est dûment préparé.Keystone

Les secouristes suisses prêts à partir pour le Venezuela

La Suisse déploie une importante mission de secours au Venezuela après le double séisme. Des spécialistes et des tonnes de matériel quitteront Zurich pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés des autorités locales.
25.06.2026, 22:5025.06.2026, 22:50

L'équipe de secours suisse va s'envoler tôt vendredi pour le Venezuela depuis l'aéroport de Zurich. Composée de 80 membres et de huit chiens de recherche, elle emporte avec elle 18 tonnes de matériel humanitaire.

Members of the Swiss Rescue squad prapare prior the departure in the Zurich Airport in Kloten, Switzerland on Thursday, 25. June 2026. Following the two devastating earthquakes in Venezuela, delegates ...
Keystone

Un premier détachement de sept personnes est déjà parti jeudi vers 18h30 à bord d'un jet de la Rega pour préparer l'engagement de l'équipe. Le reste de l'équipe embarquera à 02h00 du matin en direction de la capitale vénézuélienne Caracas, où elle atterrira vers 10h00 locales (16h00 suisses).

Le tremblement de terre au Vénézuela a été perçu «jusqu'en Suisse»

La mission de la Chaîne suisse de sauvetage sera de rechercher, extraire et secourir les victimes du double séisme parmi les décombres. Les températures élevées constitueront un défi particulier, a souligné le chef de l'équipe Sebastian Eugster qui restera sur place dix jours.

Sebastian Eugster, Teamleader of the Swiss Rescue Chain prapares prior the departure in the Zurich Airport in Kloten, Switzerland on Thursday, 25. June 2026. Following the two devastating earthquakes ...
Keystone

Après son arrivée au Venezuela, la Chaîne suisse de sauvetage entamera les préparatifs de sa mission en collaboration avec les autorités vénézuéliennes.

(ats/acu)

L'actu internationale jour et nuit
L&#039;Europe s&#039;apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L'Europe s'apprête à vivre une deuxième semaine de canicule
L&#039;Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l&#039;exploite à fond
1
L'Ukraine a découvert un point faible de la Russie et l'exploite à fond
de Kurt Pelda, Kiev et Odessa
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
Le premier ministre britannique Keir Starmer démissionne
La Colombie bascule très à droite
1
La Colombie bascule très à droite
Thèmes
Tremblements de terre du 25 juin au Venezuela
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les records s'enchaînent en Suisse durant la canicule
La canicule s’intensifie en Suisse, avec un niveau de danger relevé à 4 dans une grande partie du Tessin et plusieurs records de température battus mercredi. Les fortes chaleurs perturbent aussi les centrales, les cours d’eau et le trafic ferroviaire. Aucune accalmie n’est attendue avant lundi.
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Différents records de température ont été établis en Suisse, et cela pourrait se poursuivre ces prochains jours.
L’article