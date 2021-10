Image: sda/shutterstock

L'application du certificat Covid inutilisable pendant une heure vendredi soir

L’application du certificat Covid n’a plus marché pendant une heure vendredi soir. La raison? Des travaux de maintenance, indique la Confédération.

L'application du certificat Covid est soudainement tombée en panne vendredi. Le certificat ne pouvait pas être actualisé et indiquait une «signature non valable». Selon l'Office fédéral concerné, la panne a duré de 19h30 à 20h30 et est due à des travaux de maintenance.

La panne a d'abord été signalée sur Twitter par 20 Minuten et le Blick. Contacté par Keystone-ATS, l'Office fédéral de la santé publique a renvoyé à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT), qui a développé l'application.

Selon l'OFIT, les applications suisses n'ont pas pu valider les certificats Covid à la suite de travaux de maintenance sur la passerelle européenne. Ces derniers ont rendu toutes les clés de la liste temporairement indisponibles, a indiqué l'office dans un communiqué en fin de soirée vendredi. L'OFIT a pu rétablir les clés suisses et les certificats Covid émis en Suisse ont pu fonctionner à nouveau.

Certificats européens touchés

Mais la panne aussi affecté le fonctionnement des certificats émis dans l'UE en Suisse. Ceux-ci ne fonctionnent pas encore sur le territoire helvétique. L'OFIT a dit travailler d'arrache-pied pour les rétablir.

Depuis le 13 septembre, le certificat Covid est obligatoire en Suisse pour tous les événements qui ont lieu en intérieur (bars, restaurants, musées, cinémas, établissements sportifs, concerts, etc). Il faut être guéri, testé ou vacciné, et présenter un certificat sous forme papier ou s'affichant dans une application.