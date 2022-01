La vaccination des enfants est faible en Suisse et les Romands sont les pires

Les enfants peuvent être vaccinés contre le Covid-19 depuis le début de l'année. Toutefois, le succès de la piqûre est mitigé. En particulier en Suisse romande.

La vaccination des enfants contre le Covid-19 est possible dans toute la Suisse depuis le début de l'année. La demande est encore faible en Suisse. Environ 32 000 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés à ce jour. Le taux de vaccination est de 5,2% et les différences entre régions sont considérables.

Quels cantons sont les meilleurs?

C'est à Bâle-Campagne et à Bâle-Ville que le plus grand nombre d'enfants ont été vaccinés jusqu'à présent, avec des taux respectifs de 11,8 et 12,8%. Dans les cantons de Zurich et de Berne, 7,7 et 7,1% des 5 à 11 ans ont été vaccinés. Numériquement, ces deux cantons comptent le plus d'enfants vaccinés contre le Covid: 8600 à Zurich et 5000 à Berne.

Les autres cantons qui sont au-dessus de la moyenne nationale sont:

Argovie (7,4%).

Zoug (6,7%).

Lucerne (6,4%).

Soleure (5,8%).

Nidwald (5,1%).

Quels cantons sont à la traîne?

Le taux est faible en Suisse romande, où il est nettement inférieur à 2%. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), évoqués lundi par la radio alémanique SRF, parmi les Romands:

Neuchâtel compte le taux le plus bas (1,4%).

Genève le plus élevé (1,8%),

Outre l'ensemble des cantons romands, le taux de vaccination des enfants est également très bas, soit moins de 3%, au Tessin (2,6%), à Glaris (2,1%), Saint-Gall (2,7%), Appenzell Rhodes-Intérieures (2,9%) et Obwald (3%).

Comment s'est passée la campagne de vaccination?

La demande a été forte au début, a expliqué Gundekar Giebel, porte-parole de la direction de la santé du canton de Berne. Les parents qui espéraient pouvoir faire vacciner leurs enfants le plus rapidement possible l'ont fait le premier week-end.

Entre-temps, la demande s'est réduite. Le fait que le taux de vaccination des enfants soit jusqu'à présent bien inférieur à celui des adultes n'est pas toutefois surprenant, selon Giebel:

«La maladie du Covid-19 chez les enfants, pour autant qu'elle soit contractée, est normalement très bénigne. Cela a probablement une grande influence sur le taux de vaccination.»

(ats/jah)