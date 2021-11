Les cantons discutent déjà d'un durcissement des mesures sanitaires

«Il s'agit surtout d'un acte de solidarité [...] Mais ce qui serait encore plus important, c'est que les personnes non vaccinées se fassent vacciner»

Concernant la vaccination de rappel, M. Engelberger estime que les moins de 65 ans ne sont pas si nombreux à avoir besoin d'une troisième injection avant 2022. Le moment où ce groupe pourra recevoir la dose de rappel dépendra de la vitesse de vaccination des plus de 65 ans et des personnes à risques, ajoute-t-il. A Bâle, «les dates à disposition pour la dose de rappel ne sont pas complètes», constate celui qui est aussi directeur de la santé du demi-canton de Bâle-Ville .

Les sondages vampirisent-ils le suffrage démocratique? A dix jours des votations du 28 novembre, watson a posé la question à un sondeur et à un professeur d’université.

«Should I Stay or Should I Go», se demandaient les Clash en 1981. En 2021, le citoyen suisse, abstentionniste par intermittence, se pose toujours la question: j’y vais ou j’y vais pas (voter)? Il en aura l’occasion le 28 novembre, ou plus tôt déjà de façon anticipée. Trois objets lui sont soumis: la loi Covid, l’initiative sur les soins infirmiers et une autre sur la justice. Se pourrait-il que les sondages influencent, 1) son choix, 2) sa participation ou non à ce triple scrutin dominical?