Sans certificat Covid, les billets ne seront pas remboursés

Vaccinés ou pas, pensez aux gestes barrière 💪🏼

«Les gestes barrière». Vous les avez tellement entendus, ces trois mots, qu'ils ne vous font plus ni chaud ni froid? Et bien, figurez-vous qu'ils sont toujours d'actualité. Même si, c'est vrai, on parle beaucoup aujourd'hui de vaccin et de certificat Covid.

La quatrième vague a déferlé et le vaccinologue Alessandro Diana nous rappelait tout récemment la nécessité de ressortir du tiroir, au cas où on les aurait oubliés, ces gestes du quotidien qui nous protègent d'une infection. Que l'on …