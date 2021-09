Suisse

Certificat Covid

Manifestation anti-pass à Berne: La police boucle la Place fédérale



La tension est montée jeudi à Berne, la police a tiré avec des balles en caoutchouc

Environ 800 personnes, opposées aux mesures Covid, ont participé à une manifestation non autorisée à Berne. La police, déployée en force, a fait usage de balles en caoutchouc pour maîtriser le rassemblement.

Place fédérale bouclée, présence policière renforcée dans le centre-ville. A Berne, la police a marqué sa présence en début de soirée. Elle voulait ainsi empêcher la tenue d'une nouvelle manifestation non autorisée contre les mesures Covid prévue dans la soirée.

Un aperçu du défilé en vidéo 👇 Des manifestants contre le pass sanitaire se rassemblent à Berne en Suisse malgré l'interdiction de manifester. Un important dispositif policier est déployé alors que les autorités ont annoncé que les manifestations ne seront plus tolérées et seront dispersées. #Bern pic.twitter.com/lAaW3nAW4Q — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 23, 2021

Or, malgré cet important dispositif, ils étaient environs 800 à descendre dans les rues de Berne. La tension est rapidement montée. Des engins pyrotechniques et des projectiles ont été jetés sur la police, en marge de la marche qui s'est tenue au centre-ville, a indiqué la police. Celle-ci a répondu avec des balles en caoutchouc et des lances à eau.

La tension monte entre policiers et manifestants À Berne, la police fait usage de lance à eau et tire des balles en caoutchouc sur des manifestants armés de simples fleurs pic.twitter.com/vjkNNdt209 — Sami Zaïbi (@ZaibiSami) September 23, 2021

Si aucun blessé n'a été signalé, plusieurs détonations ont été entendues dans le centre-ville.

La police a procédé à des contrôles

Les opposants aux mesures Covid se sont rassemblées à la gare et ont défilé dans la vieille ville. La police a laissé partir la plupart des participants. Mais elle a effectué des contrôles, a indiqué la police cantonale sur Twitter. Elle a également emmené plusieurs personnes au poste.

Wir stellten Personen fest, die den Aufrufen zu den unbewilligten Kundgebungen gefolgt sind. Es finden Kontrollen statt. Wo notwendig werden Wegweisungen ausgesprochen oder Personen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) September 23, 2021

Des mesures ont également été prises à Willisau, ville lucernoise, où quelques dizaines de personnes ont tenté de manifester contre les mesures anti-Covid malgré l'opposition des autorités locales. La police lucernoise a reconduit des dizaines de personnes et procédé à plusieurs contrôles, a-t-elle indiqué sur Twitter. La situation est toutefois restée calme, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

Berne ne veut plus des manifs spontanées

De nombreux policiers ont été aperçus dans le centre-ville. Les passants étaient autorisés à traverser la Place fédérale déserte, à l'exception de deux voitures de police et de quelques policiers.

Les autorités de la ville de Berne ont demandé à la police d'interdire tout rassemblement. Le directeur de la sécurité de Berne, Reto Nause, avait négocié mardi avec les manifestants sur les conditions d'obtention d'une autorisation de manifester, mais aucun accord n'a été trouvé.

Déjà huit manifs' en septembre

Les «Freiheitstrychler» et l'organisation «Mass-Voll» ont appelé leurs partisans à ne pas se rendre à Berne. Cependant, des appels à un rassemblement sous le slogan «Maintenant plus que jamais» ont continué à circuler sur internet. Selon Reto Nause, les milieux de gauche ont également appelé à contre-manifester.

La police bernoise a annoncé qu'elle serait présente avec un important contingent pour assurer la sécurité de la population. La majorité des postes de police du canton sont donc restés fermés jeudi.

A Berne, rien qu'en septembre, huit manifestations d'opposants aux mesures ont déjà eu lieu. Sept d'entre elles étaient non autorisées, dont celle de jeudi dernier. Des violences ont éclaté devant le Palais fédéral. La police a utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. (avec ats)