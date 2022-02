Image: KEYSTONE

Voici l'astuce pour ne pas perdre votre certificat Covid

Si le certificat Covid n'est plus exigé en Suisse, il reste très utile pour voyager à l'étranger. Et rien ne dit qu'il ne fera pas son retour dans nos vies un jour ou l'autre. L'application vous propose donc de le sauvegarder pour être sûr de le retrouver. Marche à suivre en 4 étapes.

Depuis les annonces du Conseil fédéral de mercredi, le certificat Covid n'est plus demandé nulle part dans notre pays. Mais il reste important pour voyager à l'étranger. Et, sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, on peut se demander si nous sommes totalement à l'abri de le voir réapparaître dans notre quotidien un jour ou l'autre.

Alors l'application Covid Cert vous propose désormais de le sauvegarder sous forme de PDF pour le retrouver sans problème en cas de besoin.

«Si vous supprimez l'application, changez de smartphone ou le perdez, vos certificats Covid seront également perdus» Application Covid Cert

Message d' avertissement

Quand vous ouvrez l'application, voici le message qui s'affiche. Si vous êtes du genre curieux, cliquez sur «Plus d'informations» pour lire les explications détaillées de la Confédération. Sinon, choississez «Fermer» restez avec nous et on vous explique tout ci-dessous👇.

Cliquez sur le certificat que vous voulez sauver

(Oui, mon deuxième prénom, c'est Denis. Et vous n'avez désormais plus aucune excuse pour oublier mon anniversaire).

Choisissez «Exporter»

Une fois le certificat ouvert, faites défiler votre écran jusqu'au bas de la page. Là, vous trouverez l'option «Exporter».

Un dernier effort pour être tranquille

L'application vous demande de valider votre choix. Il vous faudra encore déterminer par quel moyen vous souhaitez vous envoyer votre certificat Covid en PDF. Vous pouvez, par exemple, vous le faire parvenir par e-mail. Et si vous craignez de perdre l'accès à votre boîte de messagerie, le mieux c'est d'imprimer le document et de le ranger précieusement dans un bon vieux classeur.