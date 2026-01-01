assez ensoleillé-3°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Crans-Montana: le déroulé de cette «nuit de film d'horreur»

Le bar-salon Constellation après l&#039;explosion survenue aux premières heures du réveillon du Nouvel An, à Crans-Montana.
Le bar-salon Constellation après l'explosion survenue aux premières heures du réveillon du Nouvel An, à Crans-Montana, faisant des dizaines de victimes.Keystone

Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana

Voici ce que l'on sait de l'incendie dramatique qui s'est déclaré dans la nuit du réveillon dans la station de Crans-Montana (VS).
01.01.2026, 12:0701.01.2026, 12:36
Marine Brunner
Marine Brunner

Ils sont des centaines, ce 1er janvier, à se presser dans la moiteur du bar Le Constellation. Les places sont prisées dans ce bar-lounge et boîte de nuit située au coeur de la station touristique. La clientèle est jeune, internationale. A l'extérieur, des fêtards trépignent dans le froid en attendant d'entrer. Minuit est déjà passé. L'ambiance est chaleureuse et festive. Le champagne coule à flots.

1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X

Parmi les clients, Victoria, une jeune Française. Elle raconte à la chaîne BMTV avoir vu «une bougie scintillante, plantée dans une bouteille à champagne», provoquant un geyser d'étincelles, comme on en trouve dans la plupart des boîtes de nuit.

Selon son témoignage, une femme, perchée sur les épaules d'un serveur, aurait approché la bouteille près du plafond en bois. Trop près.

«On a pas réalisé que c'était dangereux»
Emma et Albane, sur BFMTV

En une seconde, le temps d'un clignement d'yeux, tout se serait embrasé, selon son récit.

Il est environ 1h30 du matin lorsque d'une épaisse fumée noire est signalée en train d'émaner hors de l'établissement et que la centrale d'urgence de la police valaisanne est alertée.

«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana

Pendant ce temps, les flammes se répandent à toute vitesse dans la boîte de nuit, située en partie au sous-sol. Flanquée de ses amies, Victoria parvient à sortir indemne du bar et à prévenir les videurs à l'extérieur. Ces derniers se précipitent au sous-sol. Il est trop tard.

«En quelques dizaines de secondes, toute la boîte de nuit a pris feu», témoignent deux autres clientes, Emma et Albane, sur la chaîne française. En mode «pilote automatique», les deux amies s'emparent de leur sac et manteau et se précipitent vers la sortie. L'une des deux amies tombe dans les escaliers, se relève. Les espaces sont exigus, le sol est poisseux d'alcool.

«Les témoignages indiquent un embrasement généralisé. La déflagration est une conséquence de l’incendie et non l’inverse»
Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, lors de la conférence de presse des autorités

«C'était comme un film d'horreur», décrit Adrien, un Français, sur la chaîne BMTV. Au moment où le jeune homme a voulu entrer dans Le Constellation, quelques instants avant le départ du feu, il a entendu dire que le prix des billets d'entrée s'est envolé. Il avait laissé tomber l'idée.

Les dernières infos en direct 👇

En direct
Des étrangers parmi les victimes ++ Le Valais en «situation particulière»

C'est là qu'Adrien voit des nuées de clients se précipiter hors de l'établissement, dans la pagaille générale, au milieu des cris et de la fumée. A l'intérieur, c'est une véritable souricière. Gagnés par la panique, les clients pris au piège se bousculent pour sortir. «Il y avait vraiment un mouvement de foule atroce», décrivent également Emma et Albane. «Quelqu'un a cassé une vitre pour que les gens puissent sortir.»

Des pompiers de toute la région sont dépêchés sur place. La priorité a été donnée à la prise en charge des blessés, acheminés par la suite vers les hôpitaux de Sion, Lausanne, Genève, Berne et Zurich.

Selon un bilan provisoire transmis par les autorités, le drame a fait plus d'une centaine de blessés et «des dizaines de morts». Au moins deux Français figurent parmi les blessés, selon un communiqué des ministère des Affaires étrangères. A la mi-journée, il était encore impossible à consolider.

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
- La vidéo de la police valaisanne
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici à quel point le soleil a boudé certains Romands en décembre
Il a fait gris en décembre, très gris sur de nombreuses régions. Les données de MétéoSuisse permettent de voir que l'ensoleillement s'est souvent trouvé très en deçà des moyennes.
Décembre est évidemment un mois sombre, la nuit se couche tard et tombe tôt. Mais, cette année, c'est aussi le soleil qui était le grand absent pour de très nombreux Romands.
L’article