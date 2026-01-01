Le bar-salon Constellation après l'explosion survenue aux premières heures du réveillon du Nouvel An, à Crans-Montana, faisant des dizaines de victimes. Keystone

Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana

Voici ce que l'on sait de l'incendie dramatique qui s'est déclaré dans la nuit du réveillon dans la station de Crans-Montana (VS).

Ils sont des centaines, ce 1er janvier, à se presser dans la moiteur du bar Le Constellation. Les places sont prisées dans ce bar-lounge et boîte de nuit située au coeur de la station touristique. La clientèle est jeune, internationale. A l'extérieur, des fêtards trépignent dans le froid en attendant d'entrer. Minuit est déjà passé. L'ambiance est chaleureuse et festive. Le champagne coule à flots.

Parmi les clients, Victoria, une jeune Française. Elle raconte à la chaîne BMTV avoir vu «une bougie scintillante, plantée dans une bouteille à champagne», provoquant un geyser d'étincelles, comme on en trouve dans la plupart des boîtes de nuit.

Selon son témoignage, une femme, perchée sur les épaules d'un serveur, aurait approché la bouteille près du plafond en bois. Trop près.



«On a pas réalisé que c'était dangereux» Emma et Albane, sur BFMTV

En une seconde, le temps d'un clignement d'yeux, tout se serait embrasé, selon son récit.



Il est environ 1h30 du matin lorsque d'une épaisse fumée noire est signalée en train d'émaner hors de l'établissement et que la centrale d'urgence de la police valaisanne est alertée.

Pendant ce temps, les flammes se répandent à toute vitesse dans la boîte de nuit, située en partie au sous-sol. Flanquée de ses amies, Victoria parvient à sortir indemne du bar et à prévenir les videurs à l'extérieur. Ces derniers se précipitent au sous-sol. Il est trop tard.

«En quelques dizaines de secondes, toute la boîte de nuit a pris feu», témoignent deux autres clientes, Emma et Albane, sur la chaîne française. En mode «pilote automatique», les deux amies s'emparent de leur sac et manteau et se précipitent vers la sortie. L'une des deux amies tombe dans les escaliers, se relève. Les espaces sont exigus, le sol est poisseux d'alcool.

«Les témoignages indiquent un embrasement généralisé. La déflagration est une conséquence de l’incendie et non l’inverse» Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, lors de la conférence de presse des autorités

«C'était comme un film d'horreur», décrit Adrien, un Français, sur la chaîne BMTV. Au moment où le jeune homme a voulu entrer dans Le Constellation, quelques instants avant le départ du feu, il a entendu dire que le prix des billets d'entrée s'est envolé. Il avait laissé tomber l'idée.

C'est là qu'Adrien voit des nuées de clients se précipiter hors de l'établissement, dans la pagaille générale, au milieu des cris et de la fumée. A l'intérieur, c'est une véritable souricière. Gagnés par la panique, les clients pris au piège se bousculent pour sortir. «Il y avait vraiment un mouvement de foule atroce», décrivent également Emma et Albane. «Quelqu'un a cassé une vitre pour que les gens puissent sortir.»

Des pompiers de toute la région sont dépêchés sur place. La priorité a été donnée à la prise en charge des blessés, acheminés par la suite vers les hôpitaux de Sion, Lausanne, Genève, Berne et Zurich.

Selon un bilan provisoire transmis par les autorités, le drame a fait plus d'une centaine de blessés et «des dizaines de morts». Au moins deux Français figurent parmi les blessés, selon un communiqué des ministère des Affaires étrangères. A la mi-journée, il était encore impossible à consolider.