Covid: les décisions du Conseil fédéral de ce 1er octobre



Tests gratuits, vaccination, toutes les décisions du Conseil fédéral

Gratuité des tests, nouvelle campagne de vaccination, récompense pour les vaccinés. Toutes les décisions du Conseil fédéral de ce 1er octobre.

Vacciner, vacciner et encore vacciner

Le Conseil fédéral fait le constat suivant: environ 57% de la population suisse est complètement vaccinée. Cela signifie que le pays a l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe. Il va donc mettre les bouchées doubles pour vacciner un maximum de résidents suisses. Il martèle sans relâche depuis des mois 👇:

«Le vaccin est le moyen qui permettra de sortir de la crise»

Le gouvernement a donc décidé de mettre en consultation une offensive en faveur de la vaccination sont prévus:

Les 4 axes pour booster la vaccination

Une semaine nationale de la vaccination . L'objectif? Convaincre davantage de personnes de l’utilité de la vaccination par la communication claire et limpide de faits fiables, tels que l’efficacité, la sécurité et les effets secondaires d’une vaccination, les risques d’une infection pour la santé ou les possibilités de se faire vacciner.

. L'objectif? Convaincre davantage de personnes de l’utilité de la vaccination par la communication claire et limpide de faits fiables, tels que l’efficacité, la sécurité et les effets secondaires d’une vaccination, les risques d’une infection pour la santé ou les possibilités de se faire vacciner. 170 unités mobiles de vaccination supplémentaires. Des bus de vaccination apporteront la vaccination au plus proche de la population: sur la place du village, le lieu de travail ou le terrain de football, dans le centre commercial, devant l’université ou la discothèque.

Des consultations personnalisées. 1700 conseillers engagés partout en Suisse viendront ainsi compléter le travail de conseil des professionnels de la santé. Le conseil sera proposé pendant plusieurs semaines et se déroulera par téléphone, via les réseaux sociaux ou sous forme d’entretiens personnels

La remise de bons aux personnes ayant pesé significativement dans la décision d’autres personnes de se faire vacciner. Autrement dit: chacun peut aider à convaincre un ami, un voisin, un collègue ou un membre de la famille des avantages de la vaccination. Toute personne nouvellement vaccinée pourra désigner un proche ayant joué un rôle important dans sa décision de se faire vacciner. Celle-ci recevra par courrier un bon de 50 francs du canton en remerciement



Les coûts de l’offensive en faveur de la vaccination seront plafonnés à 150 millions de francs.Le Conseil fédéral estime qu’il s’agit d’un investissement durable par rapport aux coûts actuelsdes tests, qui s’élèvent à environ 50 millions de francs par semaine

Quand est-ce que les mesures pourront être levées?

D’après l’état actuel des connaissances, chez les personnes de plus de 65 ans, il faudrait que ce taux de vaccination soit d’environ 90 à 95% pour qu’il soit possible de lever les mesures en vigueur. Or, à ce jour, 88,5% ont reçu une première dose de vaccin.

Chez les personnes de 18 à 65 ans, il faudrait atteindre un taux de vaccination d’environ 80%. Ce taux est actuellement d’environ 71%

Et la gratuité des tests?

Le Conseil fédéral a décidé de maintenir la gratuité du dépistage donnant droit à un certificat Covid pour:

Les personnes de moins de 16 ans.

Les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin.

Reconnaissance simplifiée de la vaccination à l'étranger

Toutes les personnes ayant reçu un vaccin autorisé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et qui ont besoin d’un certificat suisse pourront en faire la demande. Afin de simplifier la procédure et d’alléger la charge des cantons, la Confédération installe une plateforme électronique centralisée pour les certificats Covid.

