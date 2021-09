Suisse

Certificat Covid

Manifestation à Lausanne: 2000 étudiants ont crié non au certificat



watson

Dans les rues de Lausanne, ils étaient 2000 à dire non au certif'

La colère a grondé à Lausanne mardi soir. Ils étaient 2000 à manifester contre l'extension du certificat Covid. Récit de la soirée.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Soir de colère mardi à Lausanne. Environ 2000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale vaudoise pour dire toute la haine ressentie contre l'extension du certificat Covid. Son extension aux auditoires des hautes écoles, en premier lieu, mais la manifestation a finalement attiré plus largement, rameutant un peu tous les groupements ou mouvances opposés aux mesures de lutte conte la pandémie de coronavirus. Ils répondaient ainsi à de nombreux appels ici et là sur les réseaux sociaux et les messageries de type Telegram.



Les revendications, entre autres: pour le «droit à une éducation sans certificat Covid», «contre la vaccination obligatoire» ou encore contre un certificat «soviétique» ou «nazitaire».

De tous âges, les manifestants se sont d'abord réunis sur la place de la Riponne, noire de monde, munies de sifflets jaunes, couleur choisie pour le collectif fraîchement créé des Etudiants sans certificat (ESC), premier mouvement à l'origine de cette contestation.

«Berset démission»

Entre les prises de paroles de divers intervenants (étudiants, professeurs, etc.), on a pu entendre de puissants «liberté, liberté, liberté» ou des «Berset démission, Berset démission», visant bien entendu le conseiller fédéral en charge de la santé et visage de la crise depuis mars 2020.

En plus de nombreuses pancartes, on pouvait apercevoir dans la foule des drapeaux suisses, vaudois, valaisans. mais aussi quelques mouvances d'extrême-gauche, canal antifa.

Le début de la manifestation 👇 Lausanne en ce moment. Place de la Riponne. Manif spontanée anti pass ! pic.twitter.com/IdLpR0cSOs — Razalgoul 🇨🇭 (@razalgoul79) September 21, 2021

«Ce n'est rien par rapport à Berne»

La foule de la Riponne s'est muée en cortège, bruyant, déambulant dans les rues étroites de la vielle-ville, s'étendant tel un peloton de cyclistes dans un col bien engagé. Aux fenêtres, des curieux, portables à la main, mais aussi, des sympathisants enjoués.

«C'est rien par rapport à Berne», nous glisse en aparté un étudiant portant un drapeau suisse, en référence à la manifestation de jeudi dernier qui avait dérapé devant le Palais fédéral. Rien de tout ça à Lausanne: une ambiance très bon enfant, sans violence ni autre agressivité. Arrivé à la place de la Palud, un jeune homme, micro à la main, a lancé, recevant en retour la clameur de la foule:

«Nous devons retourner dans les universités. Nous ne ferons aucune concession!»

Si les forces policières étaient présentes en nombre, elles sont restées discrètes tout au long de la manifestation. La soirée, s'est terminée peu avant 20h.

La manif anti-pass de Lausanne en images 1 / 9 La manif anti-pass de Lausanne en images Manifestation à Lausanne contre le Certificat Covid, on y était. Réactions à chaud Plus d'articles sur le Covid L'appel des scientifiques pour un assouplissement des mesures anti-Covid Link zum Artikel Peut-on faire un Covid long tout en étant vacciné? Link zum Artikel Ils sont UDC, ministres de la santé et soutiennent la loi Covid Link zum Artikel Le deuxième référendum contre la loi Covid a abouti Link zum Artikel