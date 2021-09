Certif' Covid à l'uni: les étudiants entrent en résistance

Suisse

Certificat Covid à l’uni: un choc et des étudiants en résistance



Prises de court par les annonces du Conseil fédéral et l’extension du certificat Covid, les hautes écoles organisent leur rentrée comme elles peuvent. Conséquences: certains étudiants commencent à perdre patience.

La rentrée universitaire en Suisse romande n’est même pas effective qu’elle est déjà agitée. Depuis l’annonce de l’extension du certificat Covid aux hautes écoles, la colère gronde. Et pas qu’un peu: des centaines d’étudiants s’organisent, écrivent aux autorités cantonales, aux directions des établissements. Ils lancent des pétitions en ligne et se préparent aussi à manifester, notamment le mardi 21 septembre, jour de rentrée des universités romandes (sauf Genève, qui reprend le lundi 20).

Particulièrement prisée par les groupes d’intérêts, la messagerie Telegram concentre en ce moment un grand nombre de chambres de discussions virtuelles à propos de la rentrée universitaire. Et il y a de tout: des groupes plus généraux composés des milliers de membres et d'autres, spécifiques à chaque établissement, qui abritent entre cinquante et plusieurs centaines de membres. Point commun: ils ont poussé comme des champignons. Et en quelques heures. Il y a l’Université de Lausanne (Unil), l’Université de Fribourg (Unifr), l’Université de Genève (Unige), l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Mais aussi des Hautes écoles spécialisées (HES).

Dans ces fils de discussion, difficile d’y trouver un slogan rassembleur, entre les propos argumentés et les thèses plus douteuses. Reste un dénominateur commun: «la discrimination», nous confirme Alix, une Valaisanne qui doit reprendre ses études à l’Unil la semaine prochaine. Et, autour d'elle, plusieurs profils d'étudiants, comme:

Ceux qui sont vaccinés.

Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui devront payer les tests dès la fin du mois pour obtenir le certificat.

Ceux qui n’ont pas les moyens de payer les tests.

Ceux qui n'envisage pas de se faire triturer le nez tous les deux jours.

Au final, «qu’importe qu’on soit vacciné ou non, tout le monde y voit un problème», lance Alix. «On nous dit que de toute façon, les vaccinés ne sont qu’une minorité. Depuis quand on se fout des minorités?», s’insurge-t-elle.

Les hautes écoles prises de court Contactée, l’Université de Lausanne préfère pour le moment ne pas s’exprimer. Elle attend notamment que le cadre légal soit clair. Le Conseil d’Etat est justement en train de discuter de la situation. Reste que les hautes écoles et leurs quelque 80 000 étudiants ont été prises de cours par les annonces du Conseil fédéral de la semaine dernière. «C’était une vraie surprise. On sentait venir l’extension pour certains secteurs, mais pas pour les hautes écoles», indiquait ce mardi dans la Tribune de Genève de mardi, le recteur de l’Unige, Yves Flückiger. Un point confirmé par une source à l’Unil, qui indique que l’établissement se serait bien passé de toutes ces histoires…

Et puis, on annonce la possibilité de suivre les cours à distance, ce qui n’est pas une solution acceptable pour Alix. «Après la dernière année universitaire marquée par le sceau de la pandémie, de nombreuses études ou travaux ont montré que l’enseignement à distance n’était pas idéal, que cela poussait les étudiants à la dépression.»

Pour l’heure, ajoute-t-elle, la seule option proposée est la vaccination.

«Mais même là, ceux qui la font aujourd’hui doivent attendre plusieurs semaines avant d’avoir le certificat. Ils vont rater les premières semaines de cours en présentiel, alors que ce sont les plus importantes»

Notons toutefois que plusieurs hautes écoles semblent disposées à offrir des tests gratuits pour les étudiants pendant un certain temps afin de limiter les absences à la rentrée.

Pire encore: il y a cette réjouissance de reprendre les cours, de se retrouver, qui semble déjà gâchée. La vie universitaire ne se limite pas à l'apprentissage. «Tout s’est écroulé en deux jours… C’est effrayant!», se désole l’étudiante.

Et d’évoquer l’ambiance maussade à laquelle elle s’attend ces prochains jours, entre agents de sécurité aux entrées pour contrôler les certificats et les barrières installées ces derniers jours autour d’une cafétéria de l’Unil pour filtrer efficacement les étudiants et autres collaborateurs.

dr

«Elles sont vraiment hautes. Ils auraient pu mettre des rubans, cela aurait suffi, témoigne une collaboratrice administrative. Là, c’est trop. Ca fait peur. On dirait que nous sommes en guerre. C’est choquant, tant pour les détenteurs du certificat que pour les autres.»

L’employée enfonce le clou: «Tout le monde est étonné. Cela entre en contradiction avec les valeurs et les symboles que véhicule l’université: la liberté de penser, la liberté d’expression… Nous ne sommes quand même pas des animaux!» Un sentiment partagé par beaucoup sur le campus.

Elle poursuit: «Il semblerait que ces barrières soient provisoires. Une fois que le certificat sera contrôlé à l’entrée des bâtiments et non plus de la cafétéria, elles devraient disparaître»

Reste que la collaboratrice reconnait que la situation est délicate, que l’université a été prise de court et que d’accorder campus universitaire – une petite ville faite de classes, de restaurants, de salles de sports, de salles d’étude, etc. – et certificat sanitaire est d’une complexité inhabituelle.

