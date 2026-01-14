assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
électricité

Pénurie d’électricité en Suisse: des résultats préoccupants

La Suisse court vers la catastrophe et le nucléaire n'y peut rien

L'Association des entreprises électriques suisses (AES) a développé un indice d’approvisionnement électrique pour mesurer le niveau de sécurité de l’approvisionnement électrique en Suisse. Et les résultats de la Suisse sont largement insuffisants.
14.01.2026, 16:5614.01.2026, 16:56
Florence Vuichard / ch media

En 2022, la Suisse se préparait à un hiver marqué par une pénurie d’électricité. Commerces et hôtels remplaçaient leurs lampes par des Led et la Confédération investissait des centaines de millions de francs dans des réserves d’électricité de secours. Finalement, tout s’est bien passé durant l’hiver 2022-2023: on a vite oublié les avertissements de Guy Parmelin sur une potentielle pénurie d'électricité et la peur du black-out s'est dissipée.

Mais le problème reste actuel, comme le souligne le secteur de l’électricité à chaque occasion. A moyen terme, la Suisse risque de faire face à un déficit d’électricité, surtout en hiver, comme l'avertissent les représentants du secteur. Mais ces mises en garde restent largement ignorées. C’est pourquoi l’Association des entreprises électriques suisses (AES) a développé un indice d’approvisionnement électrique. A l’image de l’indice des prix à la consommation pour l’inflation, celui-ci doit mesurer le niveau de sécurité de l’approvisionnement électrique en Suisse.

Ein Mountainbiker im Aufstieg zum Cornopass mit Blick auf ein Windrad des Windpark Gries, am Donnerstag, 22. August 2024, im Obergoms. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Les éoliennes sont rares en Suisse.Image: keystone

Les résultats de cet indice, présentés pour la première fois, sont qualifiés de «préoccupants» par l’AES. Au lieu de la valeur cible de 100 points, l’indice n’atteint que 82 points pour l’année 2035 et chute même à 69 points à l’horizon 2050. Selon l’AES, ce niveau se situe dans la «zone rouge». Autrement dit, le résultat est largement insuffisant.

Plusieurs facteurs expliquent ce mauvais score. Pour faire simple, la Suisse développe insuffisamment sa production d’électricité hivernale ainsi que son infrastructure de réseau:

«Nous ne pouvons pas continuer comme au cours des dix dernières années. Nous mettrions en danger notre sécurité d'approvisionnement».
Martin Schwab, le président de l’AES, devant la presse à Berne, lundi
VSE Präsident Martin Schwab
Martin Schwab, président de l'AES.Image: Strom.ch

L'indice d’approvisionnement en électricité est calculé à partir de cinq sous-indicateurs, qui, à l’état actuel, n’atteignent pas la valeur cible pour l’année 2050.

Demande en électricité: 86 points

Selon l’AES, la consommation d’électricité par personne augmentera nettement au cours des prochaines années, et ce au-delà des prévisions initiales. Les causes de cette évolution sont la décarbonisation, notamment dans la mobilité électrique, ainsi que la construction de nouveaux centres de données pour toute les applications de l’intelligence artificielle.

Développement des énergies renouvelables: 83 points

Le développement des grands projets est à la traîne. L’euphorie autour du solaire alpin a baissé face aux coûts élevés, et la production hydraulique est même en recul. L’énergie éolienne est particulièrement en retard par rapport aux objectifs: selon les projections, environ 600 éoliennes devraient être construites d’ici 2050. Or, d’après l’AES, seuls quelque 200 projets existent à l'heure actuelle. De plus, compte tenu de la forte opposition des sceptiques de l’éolien, seule la moitié d’entre eux devrait être réalisée, selon Martin Schwab.

Ein Dach mit neuen Solaranlage auf dem Areal der Risi Immobilien AG im Werkhof Gulmmatt bei Baar im Kanton Zug am Mittwoch, 29. Januar 2025. Seit dem 1. Januar 2025 wird die Abfallbewirtschaftung im K ...
Des panneaux solaires sur un toit plat.Image: keystone

Au final, seules les installations solaires sur les toits sont développées. Cela entraîne une surproduction d'électricité en Suisse en été, mais une production largement insuffisante en hiver. «On ne peut pas garantir la sécurité de l’approvisionnement uniquement avec le solaire du Plateau», souligne Martin Schwab.

Flexibilité: 52 points

Le surplus d'électricité produit en été ne peut être stocké que de manière limitée, par exemple grâce aux lacs d'accumulation. Selon l'AES, ceux-ci fournissent aujourd’hui, avec environ 9 térawattheures (TWh) de capacité, une contribution essentielle à la production hivernale. Les 16 projets hydroélectriques validés lors de la table ronde devaient permettre d’augmenter la production de 2 TWh. Toutefois, le département d'Albert Rösti craint que seule environ la moitié de ces projets puisse voir le jour.

Voici combien vous allez payer votre électricité en 2026

Production d’électricité supplémentaire: 68 points

La situation se compliquera encore avec l’arrêt des centrales nucléaires au milieu des années 2040. Les revendications de l’AES face à cette évolution sont claires: la Confédération doit accélérer le développement de l’énergie éolienne, examiner une prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires existantes et investir dans des centrales à gaz à cycle combiné.

Bundesrat Albert Roesti spricht waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 9. Dezember 2025 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Albert Rösti, conseiller fédéral et chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec). Image: keystone

L'AES soutient le projet de Rösti visant à lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Mais cela n'aura aucune incidence sur la sécurité d'approvisionnement jusqu'en 2050, comme l'explique Schwab. Compte tenu qu'il faut déjà 20 ans pour construire un parc éolien, la construction d'une nouvelle centrale nucléaire prendra beaucoup plus de temps.

La deuxième plus grande centrale nucléaire de Suisse a une faille

Réseau: 57 points

La Suisse obtient un résultat particulièrement faible en matière de réseau, avec seulement 57 points. Cela s’explique par la lenteur du développement des infrastructures, indique Martin Schwab: «Environ la moitié des projets prennent du retard».

L'énergie solaire explose, mais un «obstacle majeur» persiste

Selon l'AES, le fait que la Suisse n'ait toujours pas conclu d'accord sur l'électricité avec l'UE a également un impact négatif. Tant que cet accord ne sera pas signé, la Suisse restera exclue du marché européen de l'électricité. Il s'agit moins d'un problème économique que d'un problème technique qui menace la stabilité du réseau suisse. Or la conclusion d’un accord sur l'électricité ferait grimper la valeur de ce sous-indicateur.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA
1 / 12
Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA
Un Trump généré par l'IA, en pleine séance d'Ayahuasca dans la jungle.
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Xpeng dévoile son incroyable robot humanoïde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
Un dessin de Charlie Hebdo sur le drame de Crans-Montana a suscité de fortes réactions auprès de la population, un couple valaisan l'a même dénoncé pénalement. Réaction de Stéphane Babey, rédacteur en chef du journal satirique romand Vigousse.
Charlie Hebdo a publié un dessin montrant des personnes brûlées descendant les pistes de Crans-Montana avec comme titre:
L’article