Suisse

Certificat Covid

Vaccin Johnson & Johnson: ça va démarrer fort en Suisse



Image: shutterstock

Le vaccin «pour les indécis» va démarrer très fort en Suisse

Le vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 (qui s'appelle Janssen) va tout bientôt être administré dans plusieurs cantons suisses. Si certains commencent déjà mercredi, les Romands semblent plus lents à la détente.

Et il y a un vainqueur: dans le canton d'Argovie, la vaccination avec le sérum à vecteur adénoviral de Johnson & Johnson sera possible mercredi déjà. Ce vaccin tant attendu pour les personnes qui ne sont pas copains avec les vaccins à ARN (ou qui ne peuvent pas pour raison médicale) va déferler en Suisse de manière assez vigoureuse. On vous en parlait d'ailleurs ici 👇

On fait le point sur les régions de Suisse qui ont déjà annoncé leur top départ? Vous verrez, pour l'heure, les cantons romands sont plus lents à la détente que les alémaniques.

Valais

Les Valaisans sont les premiers romands à s'annoncer officiellement: le vaccin de Johnson & Johnson sera proposé dès ce vendredi.

Jura

Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le vaccin sera disponible «prochainement». Et uniquement sur rendez-vous.

Berne

Le canton de Berne va recevoir près de 18 000 doses du vaccin. Il sera administré à partir de lundi prochain. Le vaccin sera disponible dans les centres de vaccination de l'Hôpital de l'Ile à Berne et de Thoune. Environ 300 doses pourront être administrées par jour. Dès que le vaccin aura été livré en Suisse, le canton ouvrira les inscriptions sur son application de vaccination et en informera la population.

Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures

Les volontaires pourront se faire piquer à partir de vendredi. A Schwyz, les inscriptions en ligne sont même possibles à partir de mercredi, les rendez-vous étant attribués par SMS.

Bâle-Campagne

Les vaccinations avec le produit Janssen débuteront à partir de mercredi de la semaine prochaine seulement. Les rendez-vous au centre de vaccination principal peuvent être fixés à partir de vendredi.

Saint-Gall

Le canton de Saint-Gall va également recevoir cette semaine un petit contingent de 8900 doses de vaccins. Les personnes qui ne tolèrent pas les produits à ARN pourront se faire vacciner dès le 12 octobre. Une semaine plus tard, les injections de Janssen seront ouvertes aux personnes qui refusent les vaccins à ARN.

Zurich

Le canton de Zurich avait annoncé que la campagne démarrerait dès cette semaine. (On n'en sait pas plus pour l'instant.)

Thurgovie

Des rendez-vous sont possibles à partir de lundi prochain.



Petit rappel:

Le vaccin à vecteur adénoviral de Johnson & Johnson est destiné aux personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccins à ARN pour des raisons médicales ou qui refusent de se faire vacciner avec ceux-ci. Le produit ne nécessite qu'une seule injection. Attention, il n’est pas recommandé aux personnes immunodéficientes ni aux femmes enceintes et il est réservé à des personnes de 18 ans et plus. (ats)

Ils sont vaccinés eux, vous pensez? 1 / 19 Des photos étranges prises dans des supermarchés américains source: imgur Le sandwich spécial Bénichon n'est pas un vaccin mais protège contre la déprime! Plus d'infos sur les vaccins? Alain Berset et l'échec vaccinal: «A vot' bon cœur m'sieurs dames!» Link zum Artikel Janssen autorisé en Suisse: 5 choses à savoir sur ce vaccin Link zum Artikel Comment un Suisse a battu des anti-vaccins à leur propre jeu Link zum Artikel Les pédiatres réclament qu'on lâche la grappe aux enfants sur le Covid Link zum Artikel

Téléchargez l’app! Giuseppe Paletta , 12.03.2021 1000% besser als 20 Minuten. Super Berichterstattung und gut recherchierte, geschriebene Artikel. Top: Videos ohne nervige Werbung. Hoffentlich bleibt es auch so, sonst dann auch bye bye. Macht es wie ich und deinstalliert 20 Minuten und unterstützt Watson.