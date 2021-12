Encore une boulette pour l'OFSP? Un artiste l'accuse de plagiat

Il y a quand même eu de bonnes choses, enfin deux bonnes idées pendant cette Semaine de la vaccination. Et elles sont... neuchâteloises. Quoi de mieux que de souligner une réussite locale pour pointer le flop national? A relire ici . (jah)

En effet, on vous fait un petit récapitulatif de quelques problèmes qui ont surgi pendant cette opération de communication fédérale en faveur de la piqûre, petite sélection:

Et maintenant?

L'Administration ne s'estime pas du tout fautive. L’agence Rod, en charge de la campagne, n'avait pas connaissance du logo de Jaques Vallotton. L'OFSP considère, par ailleurs, que former une croix suisse avec des sparadraps est plutôt courant. «Le visuel utilisé par l’OFSP se distingue nettement du modèle mentionné», estime la Confédération.

D'après l'artiste, c'est le cas. Et même si l'agence de communication n'avait pas eu connaissance du visuel de Valott, «à partir du 9 novembre, l’OFSP devait savoir que son visuel était problématique», estime le représentant de l'artiste.

Le 22 novembre, le Vaudois monte en puissance. Il envoie un recommandé pour violation de la propriété intellectuelle. Courrier qui met en demeure l'Etat de cesser d'utiliser le visuel. Qui a reçu cette lettre? Le ministre de la Santé, Alain Berset, et au président de la Confédération Guy Parmelin .

Christian Mauron, conseiller personnel et représentant de Jaques Vallotton.

Jaques Vallotton – Valott de son nom d'artiste – s'est fait connaître au début des années 2000 en détournant la croix suisse. Dans sa série l'œuvre «No risk, no fun» affiche la fameuse croix formée de sparadraps... Et, elle ressemble furieusement à la graphie employée par l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) pour sa Semaine de la vaccination. Jaques Vallotton accuse l'Office de plagiat, rapporte 24Heures .

Les croix helvétiques de sparadraps ont pullulé pendant la Semaine de la vaccination et elles ressembleraient un peu trop à l'œuvre d'un Vaudois.

