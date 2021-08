Suisse

Certificat Covid

Certificat Covid obligatoire: majorité des secteurs concernés opposés



Extension du certificat Covid: quels sont les camps en présence?

Image: KEYSTONE

La proposition du Conseil fédéral d'étendre l'obligation du certificat Covid a été bien accueillie. Mais les personnes directement concernées dans les secteurs commerciaux et culturels sont largement sceptiques. Tour d'horizon des camps en présence.

Presque tous les partis politiques sont pour

Tous les partis, à l'exception de l'UDC, sont d'accord avec l'idée d'étendre l'obligation du certificat pour protéger le système de santé de la surcharge.

Ce moyen a fait ses preuves et fait l'objet d'un large consensus avant la fin de la période de consultation.

Le secteur culturel est divisé

Selon le sondage effectué par les Professionnels du spectacle suisse, 58% de ses membres sont favorables au recours obligatoire du certificat Covid.

Il y a aussi un grand nombre de voix (42%) s’exprimant contre le recours au certificat obligatoire pour les manifestations culturelles. Ces opposants estiment avoir fait de bonnes expériences avec les plans de protection mis en place jusqu'ici.

Le groupe d'intérêt «Perspektive Live Entertainment» maintient qu'il ne devrait pas y avoir d'autres restrictions d'accès telles que la collecte de données de contact, les exigences en matière de masque, la distance ou les restrictions relatives au nombre de participants.

Les musées ne considèrent pas non plus le certificat comme une condition d'entrée pertinente. Pour eux, ce sésame serait plutôt indiqué pour les grands événements publics. Pour les activités quotidiennes, les musées disposent de concepts de protection éprouvés, estime l'Association des musées suisses.

L'industrie est contre

L'Union suisse des arts et métiers (usam) rejette l'extension du certificat obligatoire. Elle estime qu'il n'existe aucune base légale à cet effet. Aussi, pour l'Usam, cette mesure constitue une lourde ingérence dans la liberté des citoyens et les relations employés-employeurs. Enfin, il en résulterait des pertes de revenus, des dépenses et des inégalités.

«On peut douter que cette mesure réduise le nombre d'infections»

L'association de l'industrie hôtelière Gastrosuisse a annoncé son opposition farouche avant même la fin de la période de consultation. Elle s'alarme notamment du fait que les restaurants et cafés devraient compter avec des pertes massives de chiffre d'affaires.

L'Association suisse des centres de fitness et de santé appréhende une baisse du chiffre d'affaires pouvant atteindre 40% en cas d'extension du certificat Covid.

Les organisations faîtières sont pour

Economiesuisse est favorable à la mesure, tout comme l'Union patronale suisse et l'association des hôteliers Hotelleriesuisse, qui font valoir qu'un confinement pourrait ainsi être évité.

(ats/hkr)

Protection des données Le syndicat Travail.Suisse accueille également d'un oeil critique l'élargissement du certificat Covid sur le lieu de travail. Pour lui, les employeurs n'ont pas à savoir qui de leur personnel est vacciné ou non. On touche là à la protection des données. La faîtière syndicale plaide aussi pour élargir l'accès aux tests.

«Les effets désirables du vaccin» 1 / 7 «Les effets désirables du vaccin» Attraper le Covid en étant vacciné? C'est normal et ça s'explique Plus d'articles sur le Covid L'appel des scientifiques pour un assouplissement des mesures anti-Covid Link zum Artikel Peut-on faire un Covid long tout en étant vacciné? Link zum Artikel Ils sont UDC, ministres de la santé et soutiennent la loi Covid Link zum Artikel Le deuxième référendum contre la loi Covid a abouti Link zum Artikel