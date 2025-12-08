Le trafic ferroviaire est interrompu entre Montreux et Aigle
Les trains CFF ne circulent plus entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne. Les perturbations devraient durer jusqu'à 20H30.
Le trafic sur la ligne CFF Lausanne – Brig est interrompu entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne, informe la compagnie ferroviaire.
La restriction dure jusqu'à 20H30 environ. Les lignes EC, IR, IR90, IR95, RE, RE33, R3 et R4 sont concernées. Tous les trains sont supprimés et les personnes qui voyagent entre Lausanne et Brig circulent via Bern. (ag)
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch