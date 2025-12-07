pluie modérée
Un jeune motard se tue sur l'autoroute A1

Autoroutes A1, A5 et A12: plusieurs fermetures nocturnes (image d&#039;illustration).
Le motard a perdu la vie dimanche matin vers 5h00 avant l'aire de repos de Bavois.Image: Keystone

Un jeune motard se tue sur l'autoroute A1

Un motocycliste est décédé dimanche matin entre La Sarraz et l'aire de repos de Bavois. La police a lancé un appel à témoins.
07.12.2025, 17:0207.12.2025, 17:05

Un motocycliste est décédé sur l'A1 dimanche vers 05h00 dans le canton de Vaud, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois. Il a perdu la maîtrise de sa moto et a chuté sur la chaussée, où il a été heurté par au moins un véhicule. Il est mort sur place.

La police vaudoise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle dans un communiqué. La victime est un Français de 24 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel.

Quatre Romands sont morts dans un dramatique accident en France

La police recherche d’éventuels conducteurs qui auraient pu heurter le motard. (ats)

