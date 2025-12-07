Un jeune motard se tue sur l'autoroute A1
Un motocycliste est décédé dimanche matin entre La Sarraz et l'aire de repos de Bavois. La police a lancé un appel à témoins.
Un motocycliste est décédé sur l'A1 dimanche vers 05h00 dans le canton de Vaud, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois. Il a perdu la maîtrise de sa moto et a chuté sur la chaussée, où il a été heurté par au moins un véhicule. Il est mort sur place.
La police vaudoise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle dans un communiqué. La victime est un Français de 24 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel.
La police recherche d’éventuels conducteurs qui auraient pu heurter le motard. (ats)
