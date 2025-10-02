assez ensoleillé
Une alliance romande met la pression sur Berne et les CFF

La Suisse occidentale demande un axe ferroviaire à la hauteur de ses besoins économiques et sociaux.
02.10.2025, 12:2802.10.2025, 12:28
Jean-François Steiert (conseiller d'Etat fribourgeois), Pierre Maudet (conseiller d'Etat genevois) et Nuria Gorrite (conseillère d'Etat vaudoise)
Jean-François Steiert (conseiller d’Etat fribourgeois), Pierre Maudet (conseiller d’Etat genevois) et Nuria Gorrite (conseillère d’Etat vaudoise) se sont rendus à Berne.Keystone

Renforcer les axes ferroviaires qui relient Saint-Gall et Bâle à Genève est plus que jamais nécessaire. Une alliance regroupant des acteurs politiques et économiques romands a plaidé pour offrir des trains plus rapides, fréquents et fiables à la Suisse occidentale.

«Ce n'est pas seulement un projet romand, mais un pilier de la cohésion nationale», a déclaré jeudi à Berne le conseiller d'Etat fribourgeois et président de la Conférence des transports de Suisse occidentale Jean-François Steiert. Ouestrail, des représentants des milieux économiques et des parlementaires fédéraux ont également répondu à l'appel.

Genève se prépare à un scénario catastrophe pour le Léman Express

L'alliance demande que les promesses du projet Rail 2000 soient respectées, notamment que le temps de trajet soit inférieur à 60 minutes entre les principaux noeuds ferroviaires, ce qui n'est pas le cas entre Lausanne et Berne.

L'alliance réclame également une cadence à la demi-heure sur l'ensemble du trafic Grandes lignes ainsi qu'une redondance des infrastructures au départ et à destination de Genève afin de soulager le réseau suisse. (jah/ats)

Thèmes
