Sauvetage, évacuation, perturbations: CEVA25 transforme une nuit genevoise en laboratoire de crise ferroviaire grandeur nature. Keystone

Genève se prépare à un scénario catastrophe pour le Léman Express

Genève organise CEVA25, un exercice de sécurité du Léman Express impliquant 180 volontaires pour tester sauvetage et évacuation dans ses tunnels. Voici ce que ça implique pour les voyageurs.

Un nouvel exercice de sécurité du Léman Express aura lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre à Genève. Intitulé CEVA25, il visera à tester les procédures de sauvetage à l'intérieur et à l'extérieur des tunnels lors d'une situation d'urgence. Quelque 180 volontaires joueront le rôle de passagers fictifs.

L'exercice débutera le 14 octobre à 18h et se terminera le lendemain à 3h environ, ont annoncé mercredi les CFF qui réaliseront l'exercice avec le soutien du canton de Genève et de la préfecture de la Haute-Savoie (F). Un premier exercice de sécurité avait eu lieu en septembre 2019, avant la mise en service du Léman Express qui accueille chaque jour 80 000 passagers.

A Genève, où le réseau compte deux tunnels et une tranchée couverte, la circulation ferroviaire entre les gares de Cornavin et d'Annemasse (F) sera impactée par l'exercice. Des bus de substitution desserviront l'ensemble des gares. Entre Chêne-Bourg et Annemasse, certains tronçons, dont une partie de la Voie verte, seront fermés à la circulation. (jah/ats)