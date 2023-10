Retards dans les infrastructures d'accompagnement du Léman Express

De nombreux retards dans les infrastructures pour accompagner le RER Léman Express ont été constatés. Certains maîtres d'ouvrage n'étaient même pas au courant de leurs responsabilités.

Parkings P+R, aménagements de mobilité douce, amélioration des transports publics, nombreux sont les projets qui doivent accompagner le RER Léman Express. Or, plus de la moitié de ces mesures ont pris du retard à la réalisation, indique un audit publié lundi.

Le constat émane des cours des comptes de Genève, Vaud et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un rapport commun, les trois institutions expliquent notamment ces retards pris dans la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement du Léman Express par une planification de «mauvaise qualité».

Certains projets sont dans le flou, a déploré la présidente de la Cour des comptes du canton de Vaud, Valérie Schwaar. Parfois, le maître d'ouvrage d'une mesure n'était même pas au courant qu'il en avait la responsabilité, a relevé pour sa part Frédéric Varone, de la Cour des comptes de Genève.

Jusqu'à dix ans de retard

Les retards dans les projets sont de l'ordre de trois ans et demi. Mais certaines infrastructures mettront bien plus longtemps à voir le jour et accusent dix ans de retard, comme c'est le cas du P+R de Coppet (VD) ou de la voie verte qui doit relier les Eaux-Vives à l'hôpital.

Les contraintes foncières constituent souvent un gros obstacle à la réalisation dans les temps des projets. Certaines mesures doivent, avant le début des travaux, aussi surmonter les oppositions émanant de communes ou de résidents. Au total, 145 mesures d'accompagnement du Léman Express ont été examinées, totalisant 1,14 milliard de francs.

Pour accélérer la mise en oeuvre, le rapport préconise d'améliorer le degré de maturité des mesures prévues dans les projets d'agglomération. Cette amélioration aura aussi pour effet de diminuer le risque de perdre le cofinancement de la Confédération suisse.

Trop d'acteurs

Du côté français, un des problèmes provient de la multitude d'acteurs intervenant dans ces projets, a constaté Bernard Lejeune, président de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Le rapport recommande ainsi de désigner une autorité organisatrice de la mobilité unique pour le territoire du Genevois français.

L'audit conseille également d'harmoniser la tarification des P+R à l'échelle régionale. Aujourd'hui, certains automobilistes n'hésitent pas à parcourir des kilomètres supplémentaires pour garer leur véhicule sur une place de parc moins chère, voire gratuite, a souligné Bernard Lejeune.

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet, responsable du département de la santé et des mobilités, a salué la parution du rapport. On peut le prendre comme «du vent dans les voiles pour les projets transfrontaliers». Ces derniers sont en effet la proie, aujourd'hui, de nombre d'inhibitions et de blocages. (ats/svp)