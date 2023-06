Alcoolisé, un homme finit sur les voies CFF à Cossonay-Gare

Alcoolisé, un chauffeur finit sur les voies et bloque le trafic CFF

Keystone

Un conducteur suisse alcoolisé de 32 ans a fait une embardée dimanche à l'aube à Cossonay-Gare (VD), sa voiture terminant sa course sur les voies CFF. L'accident n'a fait aucun blessé, mais il a perturbé le trafic ferroviaire.

Pour les besoins d'un constat, la ligne direction Lausanne a été complètement fermée au trafic ferroviaire, dimanche matin, pendant environ une heure. Par la suite et jusqu'à 12h30, seule une voie était utilisable, le temps que le personnel des CFF répare les éléments endommagés, a précisé dans l'après-midi la police vaudoise dans un communiqué.

Pourquoi? Un accident, impliquant un véhicule, a eu lieu vers 6h du matin. Le conducteur, domicilié à Lausanne, circulait de Gollion à Penthalaz. Alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, il a dévié de sa trajectoire à droite en direction d'un champ, détaille la police cantonale.

Après avoir roulé quelques dizaines de mètres dans l'herbe, il a continué sa route sur plusieurs centaines de mètres sur les voies CFF, heurtant plusieurs éléments de signalisation et un aiguillage, avant de terminer sa course contre un pylône. Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0.5 mg/l, selon la police. L'homme a été dénoncé auprès du Ministère public et son permis de conduire aussitôt saisi. (chl/ats)