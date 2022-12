Horaires CFF: voici ce qui va changer pour vous dès ce dimanche

Dimanche, les CFF introduiront des changements d'horaires. Avec eux s'accompagnent des liaisons supplémentaires facilitant l'accès à toutes les régions de Suisse. On vous explique tout.

Dès dimanche 11 décembre, plusieurs nouveautés seront introduites avec le changement d'horaire, ont annoncé les CFF. Des liaisons supplémentaires sont également prévues. Ainsi:

Deux trains directs relieront la Suisse romande à Coire le week-end.

Le train Verbier Express, qui relie Genève-Aéroport au Châble, ainsi que le train VosAlpes Express, qui relie Fribourg au Châble, seront reconduits les week-ends et les jours fériés de l'hiver 2022/2023.

En week-end, un RegioExpress par heure desservira l'aéroport de Genève. Bex, Villeneuve, Renens, Allaman, Rolle, Gland ou Coppet disposeront ainsi d'une liaison directe pour l'aéroport, le samedi et le dimanche. Début 2023, un train circulera durant une phase de test le dimanche soir de Bellinzone à Berne et Lausanne via Lucerne. Il partira à 19h20 de Bellinzone et arrivera à Lausanne à 23h16.

Train de nuit jusqu'à Prague

Un train de nuit supplémentaire au départ de Zurich permettra de rejoindre Prague via Leipzig et Dresde. L'offre de places dans les trains de nuit sera progressivement étendue vers:

Hambourg.

Berlin.

Vienne.

Graz.

Un train supplémentaire circulera entre Zurich et Stuttgart. Trois autres s'y ajouteront en octobre 2023, précisent les CFF.

Trafic régional étoffé

RER vaudois

L'offre du trafic régional se trouve également renforcée. Le RER vaudois bénéficiera d'une cadence augmentée. Du lundi au vendredi, quatre trains par heure du RER Vaud circuleront entre Cully et Cossonay-Penthalaz. La gare de Prilly-Malley sera desservie par cinq trains par heure et par sens contre trois actuellement.

A Fribourg aussi

Dans le canton de Fribourg, le RER proposera plus de trains en Gruyère. Il sera ainsi possible de voyager sans changement entre Broc-Village et Guin ou Berne. Davantage de trains circuleront, à la demi-heure, en outre, entre:

Palézieux.

Bulle.

Gruyères.

Davantage de travaux d'entretien

Les travaux d'entretien et d'extension de l'infrastructure augmenteront «de manière substantielle» à partir de 2023, préviennent les CFF.

Les travaux de modernisation de la gare de Fribourg et le renouvellement de la voie entre Palézieux et Puidoux entraîneront notamment des adaptations d'horaire. Les lignes Genève-Lausanne et Lausanne-Berne seront impactées. Les CFF conseillent donc de vérifier l'horaire en ligne avant chaque voyage. (ats/sia)