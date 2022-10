Parmi les principales nouveautés de l'application CFF, on trouve une fonction qui facilite les déplacements des pendulaires. image: watson / keystone

Les CFF ont une nouvelle application: voici ce que vous devez savoir

La nouvelle version de «Mobile CFF» est livrée dès ce lundi à plus 3,5 millions d'utilisateurs de smartphones Iphone et Android. Voici les bouleversements les plus importants et un aperçu des nouveautés prévues.

Daniel Schurter Suivez-moi

Les développeurs de l'application pour smartphone la plus populaire de Suisse, «Mobile CFF», ont livré la prochaine grande mise à jour aux utilisateurs, via les App Stores d'Apple et de Google. Retrouvez ici les nouveautés principales.

Le responsable des développeurs donne également un aperçu de ce qui suivra dans les mois à venir et au cours de la nouvelle année.

Qu'apporte la mise à jour de l'application CFF?

Beaucoup de bonnes choses, selon un journaliste de watson, qui a pu tester la nouvelle version de l'application cet été.

Qu'est-ce qui a changé depuis l'été?

Sayanthan Jeyakumar, responsable du développement de l'application CFF en tant que chef de «Mobile CFF», en collaboration avec la responsable de produit Michèle Schneider et son équipe, déclare:

«En premier lieu, nous avons recueilli de nombreux commentaires des utilisateurs de ‹CFF Preview› et nous en avons tenu compte dans le développement ultérieur. De plus, nous avons pu corriger quelques bugs majeurs et mineurs qui nous ont été signalés.»

Comme on le sait, l'application «CFF Preview» offre à toutes les personnes intéressées la possibilité de tester de nouvelles fonctions en avant-première.

Essayer et participer Toutes les informations sur l'application CFF Preview (pour Iphone/Ipad et Android) sont disponibles sur sbb.ch/preview . On y explique comment les utilisateurs s'inscrivent simplement à la communauté et installent l'application. Ceux qui participent peuvent signaler des erreurs, faire des propositions d'amélioration et voter pour de nouvelles fonctions de l'app.

Quelle est la nouvelle fonction pour les pendulaires?

Les personnes qui utilisent régulièrement les transports publics en Suisse peuvent se réjouir d'une amélioration importante: les pendulaires peuvent s'abonner à un ou plusieurs trajets personnels afin d'être automatiquement informés par une notification push en cas de retard ou d'autres irrégularités sur le trajet choisi.

La nouvelle application des CFF doit faciliter le quotidien des pendulaires dans les transports publics. capture d'écran: watson

Les trajets pendulaires peuvent être définis pour n'importe quelle période de temps et pour un ou plusieurs jours de la semaine. La configuration se fait en quelques minutes.

Et pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir de notifications push des CFF sur leur téléphone portable, l'application permet de voir en un coup d'œil s'il y a des perturbations ou non.

Et sinon?

Ce que dit le chef de «Mobile CFF» à propos des nouveautés:

Sous le point de navigation «Voyages», il y a une amélioration de l'affichage de la composition des wagons, mais aussi les prévisions d'occupation, et les compartiments pour les vélos et les familles sont affichés.

Voici ce que l'on peut voir dans l'onglet Voyages lors d'une correspondance: informations sur la correspondance, l'information sur le train et une carte du trajet à pied. image: cff

La carte des trajets à pied qui s'affiche lors des voyages individuels doit permettre de mieux s'orienter à la gare/au point d'arrêt, ainsi que sur le quai lors de l'embarquement/du débarquement. Elle peut être couplée à des notifications push.

qui s'affiche lors des voyages individuels doit permettre de mieux s'orienter à la gare/au point d'arrêt, ainsi que sur le quai lors de l'embarquement/du débarquement. Elle peut être couplée à des notifications push. Le nouveau point de navigation «Shop & Services» permet d'acheter plus rapidement des billets communautaires ainsi que des cartes journalières dans le domaine de validité de l'AG , sans consultation préalable de l'horaire.

, sans consultation préalable de l'horaire. Dans la rubrique «Services» (dans la navigation principale, sous «Shop & Services»), tu trouveras de nombreux liens utiles autour du voyage .

. Pour transmettre une réclamation ou un compliment aux CFF, il faut se rendre dans la navigation principale sur l'onglet «Profil», puis sélectionner «Aide et feedback» pour accéder au lien vers le «Formulaire de contact».

aux CFF, il faut se rendre dans la navigation principale sur l'onglet «Profil», puis sélectionner «Aide et feedback» pour accéder au lien vers le «Formulaire de contact». Le tableau des départs se trouve désormais sous le point de navigation «Planifier», dans la section Horaire standard, ce qui permet de voir en un coup d'œil les prochains départs à partir de l'endroit où l'on se trouve ou des lieux de départ personnalisés dans n'importe quelle direction.

se trouve désormais sous le point de navigation «Planifier», dans la section Horaire standard, ce qui permet de voir en un coup d'œil les prochains départs à partir de l'endroit où l'on se trouve ou des lieux de départ personnalisés dans n'importe quelle direction. Désormais, le contrôle du billet junior et du billet de covoiturage fonctionne via le SwissPass numérique des parents/accompagnateurs. Ces derniers sont automatiquement reconnus lors du contrôle du SwissPass des parents/accompagnateurs et ne doivent plus être présentés séparément.

Quand et où la nouvelle application CFF sera-t-elle disponible?

Les CFF prévoient de lancer le déploiement de la nouvelle version de l'app le lundi 10 octobre. La livraison devrait s'échelonner sur environ trois semaines, puisqu'il s'agit de faire migrer 3,5 millions de clients vers la nouvelle app.

Les personnes possédant un iPhone ou un Ipad peuvent télécharger et installer la mise à jour manuellement dans l'App-Store d'Apple à partir du 10 octobre ou attendre la livraison automatique.

Les personnes possédant peuvent télécharger et installer la mise à jour manuellement dans l'App-Store d'Apple à partir du 10 octobre ou attendre la livraison automatique. Ceux qui utilisent un appareil Android devront patienter jusqu'à ce que la mise à jour du logiciel soit disponible selon l'échelonnement.

Qu'en est-il des smartphones Huawei?

Le populaire fabricant chinois est touché par le bannissement économique du gouvernement américain. Un certain nombre d'appareils Huawei récents ne peuvent donc pas être certifiés par Google.

Tous les smartphones Huawei sont concernés à partir du modèle Mate 30, sorti en septembre 2019.

Pour pouvoir utiliser «Mobile CFF» sur un smartphone Android avec toutes ses fonctionnalités, il faut disposer de Google Play Services. Sans ce logiciel système, l'application CFF fonctionne certes, mais de manière très limitée et de nombreuses fonctionnalités ne fonctionnent pas, comme le soulignent les CFF.

Comme alternative, il est recommandé aux utilisateurs de Huawei d'utiliser cff.ch comme application rapide dans l'App Gallery.

Que se passe-t-il après la mise à jour de l'application?

Sayanthan Jeyakumar, responsable de «Mobile CFF», s'exprime à ce sujet:

«Jusqu'à la fin de l'année, il s'agit en premier lieu d'intégrer les réactions des utilisateurs de ‹Mobile CFF› et d'apporter des améliorations. De la même manière que nous l'avons fait pour ‹CFF Preview›.»

De plus, les développeurs auraient encore prévu divers travaux sur l'interface utilisateur, ce qui concernerait la nouvelle fonction pendulaire, y compris le service push.

«Comme il s'agit d'une toute nouvelle fonctionnalité, nous avons besoin de plus d'informations sur la manière dont les clients des CFF l'utilisent et sur les optimisations qu'ils souhaitent encore. Ces connaissances doivent nous aider à développer la fonction l'année prochaine.»

Sayanthan Jeyakumar, responsable de «Mobile CFF». image: cff

Et que nous réserve 2023?

Le chef de «Mobile CFF» révèle: