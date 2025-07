Une statue de Donald Trump va être exposée en Suisse et ça dérange

Melania et Ivanka se livrent une «guerre» secrète

La galerie responsable, Gleis 4, gère déjà une exposition artistique temporaire à Zoug. L'œuvre «Saint or Sinner» doit être présentée à Bâle à partir du 6 septembre, avec l’intention de confronter le public à la question de la culpabilité et de la responsabilité. Un petit détail a de l'importance: couchée à plat, l'œuvre dépeint le président américain comme un condamné à mort attendant l'injection létale.

La brasserie est classée monument historique et compte parmi les anciens buffets de gare les plus remarquables architecturalement en Suisse.

Sa sculpture intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou pécheur en français) devrait être exposée temporairement à partir du 6 septembre dans une ancienne brasserie située dans l'aile ouest de la gare centrale bâloise. Selon un premier sondage du journal 20 Minuten effectué à Bâle, les avis sont partagés. Les personnes religieuses, en particulier, se sont senties blessées par cette représentation.

Selon la galerie qui prépare le coup et l’a annoncé mercredi, le président américain ne sera pas seulement attaché à une croix, il portera également des habits de prisonnier. La personne qui se tient derrière cette expression artistique pour le moins audacieuse et qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre en Suisse est l’artiste anglais Mason Storm.

Plus de «Suisse»

Ces trois pays ne sont plus accessibles avec le passeport suisse en 2025

Les plus lus

«Répugnant!» La Suisse blâmée pour avoir accueilli des proches de Poutine

Des opposants à Vladimir Poutine, dont des dissidents de premier plan, dénoncent la venue en Suisse d'une délégation politique russe de haut niveau dirigée par des personnalités sous sanctions alors que se poursuit la guerre en Ukraine.

«Alors que les bombardements en Ukraine se poursuivent, nous, représentants de la société civile russe et mondiale opposés à la guerre, à la dictature et à la répression, exprimons notre profonde indignation face à la participation de la délégation russe, représentée par Valentina Matvienko, Piotr Tolstoï et Leonid Sloutski, à l'assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Genève», écrivent-ils dans une lettre ouverte en ligne consultée mercredi.