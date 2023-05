Un train des Transports publics fribourgeois. Keystone

Supression de trains entre Yverdon et Fribourg

Problèmes sur la ligne entre Yverdon-les-Bains et Fribourg, ce mercredi matin. Tous les trains sont annulés jusqu'en début d'après-midi entre Payerne et Grolley.

Plus de «Suisse»

Le déraillement d'un train a provoqué mercredi matin une interruption du trafic ferroviaire entre Payerne (VD) et Grolley (FR), ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF) sur Twitter.

La ligne S30 est concernée, indiquent les CFF. Tous les trains sont supprimés. La perturbation devrait durer jusqu'à 14h00.

Des bus de remplacement sont prévus entre Grolley et Payerne, et inversément. Les voyageurs entre Yverdon-les-Bains et Fribourg/Freiburg peuvent aussi circuler via Neuchâtel.



(sda/ats)