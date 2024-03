CFF: cette offre avantageuse disparaît, voici les alternatives

Les plaisirs du voyage en train. image: Ed Lallo/Getty

Cette offre avantageuse des CFF disparaît: voici les alternatives

A partir de 40 francs par jour, les Suisses pouvaient voyager partout dans le pays avec les transports publics grâce à l'abonnement Evasion. Celui-ci va disparaître, mais des alternatives existent.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

L'abonnement Evasion convient parfaitement aux voyageurs occasionnels qui souhaitent profiter de leur temps libre, écrivent les CFF sur leur site. Les détenteurs d'un abonnement demi-tarif peuvent acheter au choix 20 ou 30 cartes journalières pour les transports publics. Le plus petit paquet coûte 900 francs, soit 45 francs par jour, le plus grand 1200 francs, soit 40 francs par jour. L'offre est également disponible pour la 1re classe.

Pour bénéficier de cette opportunité, il faudra se dépêcher, car la vente s'arrête au 31 mars, indiquent les CFF sur leur site. Les abonnements achetés jusqu'à cette date restent valables pendant un an. L'arrêt est justifié par «une multitude de nouvelles offres». Les CFF recommandent comme alternative le demi-tarif Plus, qui a été lancé en décembre 2023.

Payer 1500, recevoir 2000

Avec le demi-tarif PLUS, les clients peuvent profiter d'un avantage. Ceux qui versent 800 francs peuvent acheter des billets pour une valeur de 1000 francs dans l'App CFF ou voyager avec la fonction d'enregistrement. Ceux qui versent 1500 francs reçoivent un avoir de 2000 francs et bénéficient ainsi d'un rabais de 25% – du moins si l'avoir est utilisé d'ici un an. Passé ce délai, le bonus est perdu.

Alliance Swisspass affirme que le demi-tarif PLUS est une alternative flexible à l'abonnement d'excursion, qui offre plus de souplesse aux voyageurs. L'association communique directement aux titulaires d'un abonnement d'excursion que celui-ci sera supprimé et les informe également de l'existence de cette alternative. Au cours des douze derniers mois, environ 4400 abonnements Evasion ont été vendus.

Cartes journalières à partir de 29 francs

Avec le demi-tarif PLUS, les clients ne voyagent pas toujours moins cher. Ceux qui achetaient jusqu'à présent l'abonnement Evasion de 30 jours voyageaient comparativement moins cher avec 40 francs par jour. La carte journalière CFF normale avec abonnement demi-tarif coûte 78 francs en 2e classe. Si l'on tient compte d'un rabais maximal de 25% possible avec le demi-tarif Plus, ce prix tombe à 59 francs.

Il est plus avantageux de voyager avec une carte journalière dégriffée. Celles-ci sont disponibles avec le demi-tarif à partir de 29 francs si elles sont achetées longtemps à l'avance. Leur prix augmente jusqu'à 69 francs si les sésames sont achetés à la dernière minute. Les cartes journalières dégriffées sont contingentées et ne peuvent être achetées que dans l'application ou en ligne. Si le rabais maximal possible du demi-tarif PLUS est pris en compte, elles coûtent entre 22 et 52 francs et ne sont donc pas toujours moins chères que l'abonnement Evasion.

Autre alternative: la carte journalière communale, qui est vendue avec un demi-tarif à partir de 39 francs par jour et qui coûte plus cher si elle est achetée à une date proche du trajet effectué. La disponibilité des cartes journalières communales est indiquée sur un site Internet, mais elles doivent être retirées auprès de l'administration communale de chaque localité. Le hic, c'est que toutes les communes ne participent pas à cette offre.

A quand le retour de la carte à 49 francs, même sans abo?

Les cartes journalières spéciales, vendues occasionnellement par le détaillant Coop, constituent également une offre avantageuse pour les voyages d'une journée en transports publics. Elles sont disponibles pour 49 francs par jour, et ce même sans abonnement demi-tarif. Aucune action de ce type n'est toutefois en cours actuellement.