La ligne CFF entre Lausanne et Brigue est actuellement interrompue

Un problème s'étant produit en gare de Bex est à l'origine d'une panne qui perturbe actuellement le trafic ferroviaire jusqu’à l’Arc lémanique. La perturbation devrait durer jusqu'à 18h00.

Plusieurs trains ne circulent plus ce lundi entre Aigle (VD) et Saint-Maurice (VS). Une panne électrique est en cause, provoquée par dérangement à la ligne de contact en gare de Bex (VD).

Pour cette question, la ligne Lausanne-Brigue n’est actuellement plus desservie.

Pour pallier l'absence de trains, des bus circulent dans les deux sens entre Aigle et Saint-Maurice, a précisé un porte-parole des CFF. La perturbation devrait durer au moins jusqu'à 18h00, écrit l'entreprise sur Twitter.

La panne est survenue lundi peu avant 11h00. Une équipe des CFF a été dépêchée sur place pour effectuer «au plus vite» les réparations, a ajouté le porte-parole. (ats)