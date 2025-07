Une ligne CFF reliera Bâle à Malmö dès 2026. Image: watson

Cette nouvelle ligne CFF fait râler en Romandie

Alors que l'attrait envers les trains de nuit augmente en Suisse, le futur trajet reliant Bâle à la Suède ne plait pas à certains élus romands. Explications.

Dès le mois d'avril 2026, une nouvelle ligne CFF reliera Bâle à Malmö, en Suède. Elle sera subventionnée à hauteur de 47 millions par la Confédération jusqu'en 2030. L'annonce a été faite à la mi-juillet par l'Office fédéral des transports (OFT) et les CFF. Elle a toutefois froissé certains élus de Suisse romande, indique la RTS.

Plus de trains vers le sud

Et pour cause: l'attrait pour les voyages de nuit est en hausse et beaucoup de Romands attendent depuis longtemps des liaisons pour Rome, Barcelone ou Londres. De plus, tous les trains nocturnes partent actuellement de Bâle ou de Zurich et vont vers le nord ou l'est. La conseillère nationale verte genevoise Delphine Klopfenstein Broggini déplore, au micro de la RTS:

«Ce qu'on voit, c'est qu'au fond, l'accent est encore mis sur la Suisse alémanique et que la Suisse romande est aujourd'hui encore le parent pauvre des liaisons internationales» Delphine Klopfenstein Broggini

En réponse, les CFF expliquent que des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France sont déjà bien desservis par des trains à grande vitesse. «On va miser davantage sur les trains de jour, parce qu'on peut arriver à destination en une grande demi-journée», précise leur porte-parole.

Les trains de nuit ne sont pas rentables

Et à la RTS de conclure que les trains de nuit sont «loin du seuil de rentabilité». Le trajet Bâle-Malmö, par exemple, coûterait entre 40 000 et 60 000 francs. Il rapporterait environ 25 000 francs, notamment parce que ces trains sont rarement pleins. La différence doit donc être complétée par des subventions.

«La Confédération subventionnera ces trajets à hauteur d'environ 9 millions par an jusqu'en 2030, soit l'équivalent de 30 000 francs par trajet» rts

Mais, selon Berne, ces lignes ne seront jamais autofinancées, raison pour laquelle elles resteront tributaires des décisions politiques. (ag)