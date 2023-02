Les Chemins de fer fédéraux envisagent donc de faire enfler leur chiffre d'affaires en épiant les Suisses.

Les CFF accusés d'espionner les Suisses pour gagner de l'argent

Bientôt, grâce à des caméras cachées, les gares suisses pourraient savoir que vous achetez des clopes, des fleurs ou des préservatifs avant de sauter dans le train. L'UDC lâche déjà une référence à la Corée du Nord.

Mieux comprendre le comportement des consommateurs. C'est par ces mots que l'ex-régie fédérale justifie l'installation prochaine de caméras de surveillance dans 57 gares du pays. Enrichis d'un système de reconnaissance faciale, ces engins connaîtront non seulement les déplacements et les réflexes des usagers, mais surtout le contenu de leurs cabas. Les réactions à ce projet, elles, empruntent d'autres expressions: traquer, surveiller, espionner.

C'est le magazine alémanique K-Tipp qui l'a révélé jeudi matin et qui s'est procuré une copie de l'appel d'offres. C'est simple: les CFF voudraient tout savoir. Type de valise ou de fringues, sexe, âge, fréquence de voyage. Trimballez-vous une poussette, un mari, un café de chez Starbucks? Prenez-vous le train toujours à la même heure? Achetez-vous Libération, un carac et des médicaments avant de grimper dans l'IC pour Zurich? Toutes ces informations seront ensuite soigneusement conservées sur un serveur américain appartenant au géant Microsoft.

Les caméras doivent permettre l'«identification univoque de la personne (Person-ID), pendant tout le séjour dans la gare». Cela, pour répondre à une question triviale: combien d'argent dépensez-vous à la gare?

K-Tipp rappelle d'ailleurs que plus les voyageurs consomment dans un commerce, plus le loyer que ce dernier versera aux CFF sera élevé. Les Chemins de fer fédéraux envisagent donc de faire enfler son chiffre d'affaires en épiant ses clients. En effet, les caméras ne seront pas visibles en gare.

«Les CFF peuvent améliorer le service à la clientèle grâce à des données de comptage anonymisées» Le service de presse des CFF à K-Tipp.

Un « risque considérable»

Le projet sera déployé en septembre prochain. Sauf si les levers de bouclier se montrent nombreux et musclés. Comme le précise Blick, Adrian Lobsiger, le préposé fédéral à la protection des données, a déjà exigé des CFF de bosser sur la protection des données. Il évoque la «multitude de données collectées et le risque de ré-identification des personnes» et un «risque considérable pour les passants».

Egalement cité par Blick, le conseiller national UDC Roland Rino Büchel a demandé à Albert Rösti de réagir avec poigne.

«Nous ne sommes pas la Corée du Nord! Le ministre des Transports a ici une tâche importante à accomplir. Il s’agit de stopper cet espionnage de la part des CFF!» Roland Rino Büchel.

En Suisse romande, l'avocat et président de l'Association transports et environnement du canton de Vaud s'est fendu d'un commentaire sans équivoque et demande un «débat de fond».

Mais aussi: «Il n’est pas souhaitable que les CFF se comportent comme Google ou Facebook» Jon Pult, président de la commission des transports du Conseil national (PS)

L'opération est prévue jusqu’en 2028, mais pourrait se prolonger jusqu’en 2033. A noter encore que c'est la gare de Schaffhouse qui accueillera les premiers regards indiscrets à la fin de l'été.

