watson

Des passagers évacués d'un train CFF au beau milieu d'un tunnel

Un train des CFF s'est retrouvé immobilisé au beau milieu d'un tunnel. Les usagers évacués ont vécu un transbordement. Une opération rare.

Un arrêt peu banal, entre Romont (FR) et Palézieux (VD), s'est produit dans le tunnel de Vauderens (FR) peu avant 18h30 ce mercredi 24 mai. Le train IC 1, parti de Berne à 17h34, s'est immobilisé après avoir rencontré un problème technique inopiné.

Pour y remédier, c'est là qu'entre en scène un train dit d’extinction et de sauvetage de dernière génération, comptant un véhicule d’extinction, un véhiculematériel et deux véhicules de sauvetage. Le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz, nous décrit par courriel que les causes exactes de la panne sont «encore en cours d'analyse».

Frédéric Revaz, tout en formulant des excuses de la part des CFF pour les désagréments engendrés, souligne qu'une telle opération est rare:

«Le transbordement des passagers d’un train à un autre arrive rarement, mais se déroule selon un processus bien organisé et qui permet d’assurer la sécurité des passagers» Frédéric Revaz, porte-parole CFF

Deux trains ont été dépêchés sur les lieux: le premier en provenance de Lausanne pour organiser le transbordement des passagers sur le train suivant, et le deuxième en provenance de Berne pour tracter le train avarié, précise Frédéric Revaz.

Nicolas Bideau dans les wagons et évacué

Alors que les employés des CFF s'affairaient, la mission de sauvetage a été plutôt bien vécue selon les images diffusées par Nicolas Bideau, le chef communication du DFAE ad interim et ambassadeur de Présence Suisse. Le haut fonctionnaire s'est amusé à tout filmer pour partager ses péripéties sur Twitter, expliquant que l'opération s'est déroulée:

«Avec un sens civique bien helvétique»

Le dérangement a causé la suppression de trois trains et des retards sur la ligne. «Les passagers du train IC 1 avarié sont arrivés à destination avec près de deux heures de retard», conclut le porte-parole des CFF.