Les perturbations continuent mercredi entre Lausanne et Genève

Image: sda

Le trafic ferroviaire a été paralysé mardi soir entre Lausanne et Genève suite à un affaissement en bordure de voie survenu à la hauteur de Tolochenaz. La perturbation va durer continuer mercredi.

Les CFF prévoient que la circulation puisse reprendre sur une voie, à vitesse réduite, mercredi matin. Il faudra donc encore compter avec des perturbations sur cette ligne mercredi dans la journée.

Ils ajoutent que les trains grandes lignes restent supprimés et que la liaison Lausanne - Genève sera assurée par les trains Regioexpress. Un service de bus de remplacement circule entre Morges et Allaman pour le trafic régional. Les temps de parcours seront donc rallongés.

Des usagers paralysés par les perturbations, au micro de watson: Vidéo: watson

Plus aucun train mardi soir

Aucun train n'a circulé entre Lausanne et Genève mardi soir. Dès 17h00, le trafic ferroviaire a été paralysé en raison d'un trou qui s'est formé sur les voies à la hauteur de Tolochenaz (VD).

Des travaux sont en cours pour remettre en état les voies, déclarent les CFF. Ils devraient durer jusque dans la soirée; la perturbation va donc durer jusqu’à la fin du service. Des retards résiduels sont à prévoir également demain dans la matinée.

Un trou s'est formé sur les voies à Tolochenaz (VD) suite à un affaissement de terrain. Image: Twitter

Selon nos informations, des personnes voyageant entre Lausanne et Genève en fin d'après-midi ont été contraintes de descendre du train à Morges.

Scènes de chaos

Survenue en pleine heure de pointe, la panne a privé énormément d'usagers de train, ce qui a provoqué des scènes de chaos dans les gares de Morges et de Lausanne. 👇

Les trains Regioexpress effectuent la liaison entre Genève et Allaman et entre Lausanne et Morges. Un service de bus de remplacement a été mis en place entre Morges et Allaman.